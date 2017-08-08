香港《经济日报》：中央未雨绸缪 储子弹遏走资

（8月8日社评）

人民银行公布7月份外汇储备为30,807亿美元，连升6个月，反映资金外流受控；但中央非但没松懈，更续加大外汇管制力度，既为去金融杠杆，亦为防备走资而储足应对子弹。

外储连升6个月，一来是接连加码的外汇管制措施收效，二来是美元汇价今年初以来逆转持续下跌，今年首7个月累跌逾9%，人民币变相升值，令走资压力得以缓解。

然而中央并未因外储6连升而安心，反而提前在8月中旬落实执行规管民众海外消费，单笔交易达1,000元人民币也需上报的措施。中央是杞人忧天？还是提防在所必须？中央此举底因有二。 其一，中央要趁人币和外储稳定下来，积极去金融杠杆。自2008年实施宽松货币政策以来，金融不断加杠杆，推升资产价格，令资产泡沫愈吹愈大。中央实施去杠杆、防风险，但在2015年8月实施汇改却导致人币贬值，引发资金外流。

一些企业口头上响应政府「走出去」政策，进行疯狂海外并购，实际上是不断加杠杆，透过向国有银行贷款到海外投资，却把巨额债务留在国内，对金融系统构成潜在威胁。万达、海航、安邦和复星自2015年起，在海外并购总额550亿美元，占全国企业海外投资18%，相关的外购近期便陆续被叫停。

走资情况明显缓和下来，中央日前决定提前执行境外刷卡交易信息上报，明显是传递一个明确信息：中央会继续控制资本外流，而外汇管制将是恒常管理。即是狠抓大型走资活动，务求拨乱反正，并收去杠杆作用；千元海外消费需上报，则是摆明姿态，先作出有关规定，一旦走资情况再猖獗，便有工具可用，可马上收紧管控，增加应对风险的灵活性。

其二，外储连升的主因是美元持续走弱，但美汇弱势并非恒久，最大变数是联储局准备9月缩表，令银根抽紧，推高美息，海外泛滥的热钱可能会回流美国，美元或会转强，届时人币可能转弱。在预期人币贬值压力下，新一轮走资潮可能重现，冲击人币资金链，中央提前对外汇管制加码，以免一旦美元逆转被杀个措手不及。

所以，中央对外汇管制加码并非杞人忧天，更是一石二鸟，既助金融去杠杆，更在防走资上未雨绸缪，并对市场起震慑作用，让企业和民众在外调资金上有所顾忌，以力保金融稳定。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。