香港《经济日报》：德央纳作外储 撑人民币国际化

（1月16日社评）

人民币昨大升，除因美汇续弱，更与德国央行官员支持人民币国际化有关。人民币仍被美元牵着鼻子走，且国际化实际步伐缓慢，惟只要持续迈进，且作为后盾的国力续升，人民币终能独当一面。

踏入新一年，人民币持续上升，10个交易日升逾1%。人民币上升主要是美汇太弱，令人民币变相升值。惟昨日另一个利好是德央官员东布雷昨在港出席亚洲金融论坛时表示，人民币已在很多国际金融中心确立地位，前年为国基会（IMF）纳入特别提款权（SDR）、欧央去年将总值5亿欧元的美元外储转换成人民币后，德央亦决定将人民币纳入其外储。

人民币占SDR比重虽达10.92%，仅在美元和欧元之后，但据IMF截至去年9月底数据，纵已有60多国央行使用人民币作为外储货币，人民币在全球外储货币比重仅占逾1%。

人民币加入SDR在体制上有一定重要性，欧央、德央将人民币纳入外储有象征性意义，但实际上步伐相当有限，与SDR所占1成比重仍有一段距离。

此外，虽愈来愈多国家使用人民币作为跨境贸易结算货币，但比重仍低，如据SWIFT数据显示，截至去年11月底，人民币作为全球支付货币市场占比由10月的1.46%增至1.75%，排名由去年第7位回升至第6位。人民币作为结算货币的应用量固然反覆，尤其随汇价强弱变动，惟即使2015年排名第4时，亦只占2.79%使用量，难言影响力。

现实是在美元霸权下，人民币要成为国际货币不可能一蹴即就，需要时间实现，特别是做好三方面工作。首先，中国在汇率政策要保持稳定，令人民币汇价继续朝市场化走下去，并要提高透明度，才能争取国际信任，以免重蹈前年人民币因政策而急跌，大幅波动，吓怕投资者。

其二，中国要继续深化市场经济改革和开放市场，提升国力成为人民币最强后盾，自能增加投资者对人民币的信心，乐于使用，加快让中国金融制度和国际市场接轨。其三，善用香港此人民币离岸中心扩深扩阔人民币的投资市场，令海外机构愿意持有人民币资产。

平情而论，人民币离与美元和欧元鼎足仍然路远，且肯定路途崎岖，惟只要坚持做好上述三点，逐步强化人民币的交易、投资与储备功能，人民币的国际话语权将与日俱增。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。