香港《经济日报》：默克尔自顾不暇 欧洲自求多福

（11月21日社评）

德国总理默克尔组建联合政府失败，令德国政局和欧洲一体化受不明朗因素困扰，相信她未来将埋首内政，为提早大选筹谋，无暇兼顾欧盟改革，一旦爆发危机，将考验整个欧洲。

默克尔与自民党和绿党在大选后，经过近两月组阁谈判，终因移民和能源政策分歧而破裂，加上社民党坚拒与默克尔合组联合政府，以致出现战后首次政治僵局：要么组建少数派政府，要么重新大选。

以现时局势来看，默克尔选择重新大选的可能性较低，因她没把握获胜。民调显示，即使再选，结果和9月选举相若，自民党和绿党不会因此而摒弃分歧，更甚者可能让民粹派的极右翼另类选择党渔人得利，势力进一步在国会坐大，届时形势只会对她更不利。

市场相信默克尔倾向组建少数派政府，即使今后每项立法都需要寻求在野党的支持，可能令她未来施政绑手绑脚。惟自民党表示愿意在不入阁下支持她，令她可在一些有共识的议案，轻易掌握过半数票。

从欧元和德股昨一度跌逾0.5%，其后反弹回升，反映市场认为德国不明朗政局只是暂时性。默克尔本是欧洲稳定基石，碍于德国政治环境变化，因接纳大批难民，引起民众不满，造就民粹主义势力崛起，故她未来首要任务是专注内政，抚平选民的不满，努力箍票，为稍后可能提前大选做好准备。

默克尔未来肯定无暇外顾，尽管她对欧洲一体化和欧盟改革态度不变，但支持力度相信无复过往巨大。欧洲多国领袖现时都被内政缠绕，如西班牙正为处理加泰罗尼亚独立而烦恼，英国首相文翠珊为脱欧谈判陷僵局而面临被逼宫，故多国祈求欧洲这几年切勿发生重大危机，否则未必有强势领袖能稳住大局。

现时默克尔变成跛脚鸭，随着德国财长朔伊布勒即将卸任，令欧洲央行稳定欧洲的角色变得更重要。欧央行长德拉吉任期将于2019年届满，现时有很多人不满德拉吉过鸽，默克尔和朔伊布勒倾向由鹰派的德央行行长魏德曼接任，一旦魏德曼接掌欧央，意味欧央可能加快收水步伐。

市场暂时对德政局稍为安心，但前景却一片迷雾，未来最大考验是移民危机会否卷土重来？希腊债务危机会否重临？一旦新危机爆发，将考验欧盟应变能力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。