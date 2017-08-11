《明报》：朝鲜剑指关岛有远虑 “双暂停”可成美国出路

（8月11日社评）

美朝剑拔弩张，美国总统特朗普警告平壤政府勿再挑衅，否则将面对「前所未见的炮火与怒火」，朝鲜则声称考虑向美国前哨据点关岛周边海域，发射4枚中远程弹道导弹。朝鲜已拥有核武，特朗普大放「嘴炮」，不代表美国愿意开战，不过朝鲜剑指关岛，还钜细无遗披露发射细节，表明导弹将飞越日本，却未必是信口开河，即使朝鲜同样无意开战，可是擦枪走火风险始终存在。事到如今，特朗普与其跟朝鲜打口水战，不如认真考虑采纳中国主张的「双暂停」方案。

特朗普私下曾说朝鲜领袖金正恩是「拿着核武的疯子」，朝鲜军方司令则称特朗普「丧失理性」，「武力是唯一对付他的方法」，可是金正恩与特朗普的行事风格却颇有相似之处，两人都不按牌理出牌，懒理外界反应，令到美朝的战争边缘博弈变得更为难测。特朗普扬言以「炮火与怒火」应对朝鲜挑衅，口脗十足朝鲜政府声言要令首尔「陷入一片火海」，言辞卤莽。然而话得说回来，金正恩和特朗普「似疯不疯」，深明全面开战代价沉重难以承受，嘴巴说得凶，不表示想开战。

上月朝鲜成功试射「火星14」型中远程导弹，射程估计可达阿拉斯加。美国国防情报分析估计，朝鲜已能制造出微型核弹头，可搭载到洲际导弹之上。就算朝鲜核导弹精准度成疑，可是美朝一旦全面开战，驻日韩美军与关岛等地势成核攻击目标，华府亦不可能无视日韩对战火的忧虑。美军无法保证「核战第一击」能率先将朝鲜核武悉数摧毁，也无法确保任何有限度的军事行动不会演变成全面核战。国务卿蒂勒森为特朗普强硬言论降温，声称总统只是「以金正恩能明白的语言」向朝鲜发出信息，「美国人应继续安枕」，反映美国无心亦无能力对朝开战。

相比下，朝鲜表示考虑使用4枚「火星12」型中远程导弹，射向关岛对开30至40公里水域，却未必是靠吓。关岛是美军西太平洋战略据点，部署了战略轰炸机，朝鲜视为重大核威胁。不过朝鲜只是说要对关岛「包围」射击，「压制」当地美军设施，没说过要轰击关岛及岛上美军，反映朝鲜并非真想与美开战。对金正恩来说，向关岛附近水域发射导弹，既有逼美国谈判之意，亦有重大军事测试意义。

朝鲜交代发射大计，连具体发射轨迹、如何飞越日本上空、飞行距离和时间，全都说得一清二楚，实际形同一份导弹试射的外交通知照会，并给美日设下了「应否截击」这道难题。上次朝鲜试射「火星14」型中远程导弹，为免直接挑战美国，选择以最大高度角发射，让飞弹落在日本专属经济水域。这种试射方法可测试火箭引擎表现，然而要准确测试弹头和运载工具能否承受巨大摩擦力和热力、会否在重返大气层途中解体，始终要以正常角度发射测试，向关岛附近试射中远程导弹，正好达到此目标。对于美日来说，任由朝鲜导弹射来，是奇耻大辱，两国部署导弹盾耗费不菲，若不截击，势惹国内外嘲讽；可是要同时截击4枚导弹亦非易事，倘有闪失，无法悉数截击，美国导弹防御系统的可靠度和威慑力势必重挫。

美国面对朝鲜，既不能贸然动武，制裁又不管用，唯一方法就是谈判。监于朝鲜已经拥有核武，快将发展出洲际导弹，今年初中方提出「双暂停」方案，即朝鲜暂停所有核武和洲际导弹开发，美韩暂停大规模联合军演，希望纾缓危机，为恢复和谈创造条件，获得俄国支持。美国前防长佩里亦认为，美国现时难望透过谈判逼朝鲜放弃核武，倒不如现实一点先要求朝鲜煞停导弹测试。美国国际战略研究所专家菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）也同意「双暂停」是众多坏选项中较好的一个，就算不完全叫停美韩军演，也可显着缩减规模，删去模拟「斩首行动」和战略轰炸机飞行一类演练，并可考虑以粮食援助为甜头。

美国一些政界人士和专家对「双暂停」仍颇有保留，说到底就是觉得美国是世界第一大国，没理由被迫跟「流氓国家」朝鲜谈条件，妥协形同间接承认朝鲜已是核武国，此例一开，其他国家必然有样学样，日韩等军事盟友则会怀疑华府「大难临头各自飞」。然而朝鲜拥有核武是不争事实，鸵鸟政策不会是出路，同意「双暂停」也不代表放弃无核化目标，目前最大障碍是美国能否放下崖岸自高心态，放下身段跟朝鲜谈判。特朗普政府提出，只要朝鲜放弃开发核武和导弹，美国不要求改变朝鲜国家体制、不要求搞垮金正恩政权、不急于南北韩统一、美军不会越过北纬38度，可是这个「四不承诺」甜头太小叫价太高，朝鲜不会接受。朝鲜每射一次导弹提高核震慑力，谈判筹码就愈多，华府愈迟展开谈判，只会对美国愈益不利。

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