香港《经济日报》：IPO寻宝 短线值博长线须做功课

（11月8日社评）

自众安在线（06060）后，本港便掀起抽新经济股潮，投资者抱小注博「中奖」心态，更希望选中另一只腾讯（00700）优质股，惟要长期持有获厚利则既考耐性，更要下苦功研究。

众安9月上市，股价在第5天劲升，比招股价高56%，之后回落，至今仍升了27%。投资者错过众安后，开始对来港招股的新经济股，如阅文（00772）、雷蛇（01337）和易鑫（02858）都大感兴趣，以致出现全家总动员抽新股，连本港拆息亦被抽升。阅文今天上市，暗盘价约90元，较招股价高逾63%，势必令更多人对抽新股趋之若鹜，相信在圣诞前会掀一波一波热浪。

投资者看好新经济股，固然与美国纳指不断创新高有关，还与腾讯股价近日不断破顶不无关系，阅文是从腾讯分拆出来，让不少投资者憧憬这可能是第二只腾讯。

惟投资者须认识到，阅文虽有1.9亿用户，已开始赚钱，但市盈率高逾百倍，比腾讯还要贵，未来要视乎盈利能否保持高增长。很多新经济股不但没往绩可寻，像雷蛇更表明未来两年仍不会有盈利。投资者若想长期持有或入市高追，需认清两点。

其一，很多新经济股上市后股价上升，但因没业绩支持，股价下滑甚至跌穿招股价，直至建立盈利模式后股价才会再爆升，Facebook和阿里巴巴是最佳例子。可是更多的是失败个案，即使创科企能上市，股价却一直向下寻底，盛大游戏2009年在纳斯达克证券交易所挂牌后暴跌，最后要在2015年除牌。

所以投资者不能心存侥幸，须做足功课，细阅招股书，研究新股的发展潜力、企业执行力、长期留意是否有新竞争对手出现，或会在市场取而代之。如Myspace曾是全球最大社交网站，虽没上市，其后被Facebook威胁进而取代。

其二，新经济股的最大特色是股价暴起暴跌，即使投资者眼光独到，相中某只股票，但可能随时被股价大幅上落而吓走，故需具备能承受股价大幅波动的心理准备和耐性。

投资者抽中新股，食髓知味，相信会继续投入抽新股。未来还有很多新股上市，目前来港上市的质素较高，问题不大，但当有更多创科企前来上市，质素难免参差，届时即使只是博抽中奖短期获利，风险亦难免较现时高。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。