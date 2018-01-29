香港《经济日报》：中央严金融监管 币策偏紧难松

（1月29日社评）

内地一行三会在新年伊始就齐齐出手，频频对违规银行和企业开出巨额罚单，向市场释出彻底落实防范金融风险政策的讯号，意味今年货币政策难放松，对A股和港股有一定警示作用。

人行本月中旬以涉嫌违反《反洗钱法》为由，对重庆4家金融机构合共罚款195万元（人民币，下同）。中银监对浦发银行成都分行试图掩盖不良贷款，重罚逾4.6亿元，再对邮储银行甘肃武威分行违规票据案，罚12家金融机构近3亿元，相当于去年总罚款26%。

中证监今年处理15宗违规案，包括内幕交易、操纵市场等，并对违规企业罚款逾1,000万元。据悉，中证监今年计划审核39家IPO申请，只有14家获通过，通过率仅36%，凸显中央对IPO采高标准、严要求是常态，确保不发生系统性风险。中保监亦行政处罚了5家企业，罚款219万元。

一行三会在1月频出手惩处违规金融机构殊不寻常，是向市场发出这只是严打金融风险序幕的讯号，因中央经济工作会议去年订明，未来3年首务是防范金融风险，而金融风险与楼市泡沫、银行不良贷款、影子银行、地方政府隐性债务和互联网金融风险有密切关系。

目标已订，加上去年经济增速6.9%超预期，令中央有更大底气加力严防金融风险。一行三会在雷厉执行时，专挑一些违规的重点机构下手，并课以重罚，旨在起震慑作用，警告他们勿违规放贷让资金流入股市和楼市，确保资金流入实体经济，意味中央今年奉行中性偏紧币策。

A股在新一年累升近7.6%，牛气躁动，主因是普惠金融定向降准措施落实，加上春节临近，略为缓解银根紧张所致。惟中央决定严控货币供应总闸门，令银根难以放松，A股上升动力亦添压，今年或会反覆波动，后市还看MSCI纳A股带来的动力。

中央掐住银根不会轻言放松下，对港股亦有一定警示作用。虽说今年平均每日有逾30亿港元北水涌入，比去年14.8亿港元为多，一旦北水减慢流港，或许会被外资抵销，但对港股上升动力或多或少有影响。

投资者宜看清形势，勿被A股现时牛气所冲昏，需时刻留意中央防风险的举措，并做好风险管理。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。