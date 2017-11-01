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香港《经济日报》：多管齐下增供应 缓遏楼价升势
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2017年11月1日 / 凌晨1点48分 / 1 天前

香港《经济日报》：多管齐下增供应 缓遏楼价升势

1 分钟阅读

(11月1日社评)

政府公布最新楼价指数，楼价连升18个月再创新高，显然今年私楼土地供应虽提前达标，仍扭转不了楼价上升预期。政府应加推土地、简化审批程序加快推出单位，力缓升势。

差饷物业估价署的最新数据显示，9月份楼价按月升0.27%，单月升幅不大，但18个月内已累升25%，升幅不可谓不吓人。而楼价指数势再创纪录，因9月份市民仍在观望特首林郑月娥施政报告的房策，惟报告对私楼着墨不多，准买家纷纷释放积聚的购买力，令10月份一二手楼交投畅旺，个别楼盘价格更创新高。

根据过往需求管理措施，当楼价连续两个月按月升超过2%升幅，和反映投资需求如双倍印花税成交个案急增等，港府才会加辣。按此，短期内仍未是港府加辣之时，但港府不应因此对楼市热况袖手旁观。

需求管理措施未是时候加招，港府更应从供应着手，尤其林郑一直强调要从供应方面入手处理楼市。这最少有3方面。

其一，本财政年度首3季私楼土地供应已达全年目标，但楼市易升难跌预期不变；今年头3季已售楼花多达1.7万伙，创有纪录以来新高，但楼价续升，亦反映每年1.8万伙私楼供应已无法满足需求。现实如此，港府既已因发展商纷补地价而推地留有余力，实应加推土地，加强市民对未来数年单位供应不缺的信心，不用匆匆入市高追。

其二，简化楼宇规划等程序，让更多单位可尽早应市。林郑在竞选时提出要加快土地发展审批流程，包括统一规划署、地政总署和屋宇署之间的技术定义和审批标准，令由入则审批、申请动工纸，到预售楼花的流程得到梳理，过程变得更顺畅，使项目能尽快上马。有关工作应加快进行，让单位供应提速。

其三，当局可进一步考虑延长私楼楼花预售期。港府在2013年为了增加楼宇供应量，将楼花预售期由20个月延长至30个月，若进一步放宽，便可将因土地供应增加而提高了未来单位供应，提前满足市场。这更可向市场释出，当局决意尽快提供更多楼宇供应的信息。

目前利好楼市的因素未变，港府在供应上加力，未必能在短时间内扭转市场预期，但起码能令市民对供应将陆续有来，多了信心，有助缓减楼市升势。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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