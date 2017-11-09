《信报》：硬碰硬不如借力 俄国谋以弱胜强

（11月9日社评）

俄罗斯涉嫌干预美国去年总统大选事件持续发酵，继通俄案特别检察官米勒（Robert Mueller）宣布起诉特朗普竞选团队三名前重要成员后，美国科网巨头Facebook、Twitter及Google的代表上周分别出席三个国会听证会，向议员阐述俄国在社交媒体的影响力。

另一边厢，国际调查记者同盟（ICIJ）本周发表「天堂文件」，揭露本身是亿万富豪的美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）透过境外投资持有一家船务公司的股权，合作伙伴之一正是俄罗斯总统普京的女婿，相关投资被质疑有否涉及利益冲突。罗斯声称已三次申报在该船务公司的持股，并反驳报导完全失实，惟通俄调查风头火势，「天堂文件」难免为总统特朗普添烦添乱。

随着通俄风波愈演愈烈，被卷进其中的人和事必然陆续有来，极易令人见树不见林，忘记了俄罗斯才是触发美国政坛好戏连场的「金牌大导」。必须看到的是，特朗普与希拉莉谁入主白宫，马克龙抑或马琳勒庞当选法国总统，英国民众选择脱欧还是留欧，以至加泰罗尼亚是否脱离西班牙独立，对俄罗斯来说都不是首要考虑，因为俄方「干预」目的不在挑选赢家和输家，而是用尽一切手段在西方世界制造分化、激发对立，不费一兵一卒便能达致莫斯科渴望取得的战略成果。

俄国的意图，从Facebook上周披露的通俄风波相关资料中可以看个一清二楚。该社交网站公布，一家与克里姆林宫有关联的俄企于二○一五年六月至今年八月，即美国大选前后，在Facebook合共发出多达八万则帖文，内容大部分涉及种族关系、拥枪权利一类美国社会最敏感的议题，曾经浏览相关讯息的Facebook美国用户超过一亿！

这家与克宫关系密切的俄企，在大选胜负已决后继续围绕触动美国人神经的话题狂发帖文，由此可见，干预选举并非其终极目标，利用社交媒体煽动对立情绪才是本意。近月美国接连发生重大伤亡的枪击惨剧，凶手动机扑朔迷离；早前白人至上主义分子在示威活动中搞出人命，特朗普回应事件时含糊其词，惹来偏帮极右组织的批评，清楚反映出美国种族矛盾变本加厉。这些案件大家仍历历在目，令人不得不怀疑当中有没有俄罗斯的「手影」。

苏联解体冷战结束后，阿美利坚成为当世唯一超级强国，中国则是崛起中的巨龙，相形之下，俄罗斯虽然仍是举足轻重的大国，惟军事上不足以跟美国为首的北约抗衡，经济发展亦呆滞不前，近年更因侵占克里米亚而受到西方制裁，形象不光彩。

为了扭转劣势，俄罗斯把由军方发展出来、核心思想是以弱胜强的「不对称战略」（Asymmetric Strategies）移植至国际政治舞台，力求化对手的长处为弱点，以尽可能不触发军事对抗为原则替俄方谋取最大利益，而对资讯的充分利用，在相关操作中发挥了关键角色。

此等战略所以有「不对称」的名号，全因被攻击对象无法以彼之道还施彼身，勉强为之只会令自己陷入更大的不利。以俄罗斯疑似干预欧美政治为例，民主选举、言论自由这些普世价值，向来都是西方引以为傲的「长处」，但同时亦为俄罗斯提供了可以充分利用的「弱点」，包括在热门社交平台发放虚假新闻，甚至以金钱收买学者发表符合俄国意向的观点，此类带有政治图谋的行为虽会在受害国引发激烈讨论，惟在自由开放的欧美社会，要强行阻止甚难。

反过来看，西方即使有照办煮碗之意，利用类似手法「渗透」俄罗斯以至中国，单是无处不在的资讯防火墙，也许已足令效法者知难而退，说不定还会因此而赔上声誉。

俄罗斯涉嫌向西方利益发动网络袭击已成为嫺熟的惯技，同时也反映高科技资讯系统在发达国家的金融经济层面广泛应用；这个社会进步的「长处」，亦正好为俄国黑客提供大量可乘之机。

莫斯科经过长期实践，于运用不对称战略以发挥「杠杆效应」方面堪称超级高手，西方大国以至同样期望以弱胜强的小国俱难效法。可以肯定的是，在欧美想出应对方法之前，俄罗斯仍会采用这种低成本高效益战略分化对手，继续大玩「不对称」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。