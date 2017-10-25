香港《经济日报》：亚洲国家忧中美角力 被迫选边站

（10月25日社评）

新加坡总理李显龙访美会见美国总统特朗普时，呼吁美国要维持良好中美关系。这番话反映的既是亚洲亦是全球缩影，即中美角力固令亚洲国家夹在狭缝，纵斗而不破亦令国际折腾。

李显龙昨与特朗普在白宫拍照时，开腔呼吁特朗普要维持中美稳定和建设性关系，对亚太区以至国际和平及繁荣尤为重要。他在访美期间，已多次在公开场合表明不愿看到中美发生冲突，维持良好关系的重要性。李试图斡旋中美关系，底因有二。

首先，他毫不讳言不想在中美之间选边站。新加坡过往逾50年能在大国之间游走，左右逢源，与领导人的灵活外交手腕和政治眼光有关。可是李显龙在南海仲裁案公开支持美国立场，中方去年借香港海关扣留星9辆装甲车，敲打狮城，令他惊觉随着中国崛起，选边站可能得不偿失。

其次，特朗普上台后，退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），大搞经济保护主义，并在亚洲贸易设立障碍，令李不敢过分靠拢特。反观中国积极推动一带一路，又大力推动克拉运河，贯穿泰国和印度洋，一旦建成，船只毋须经过马六甲海峡，便可直抵印度洋，航程将缩短1,200公里，节省几天时间，势必冲击星洲港口货运吞吐量，甚至掐住该国经济命脉。

特朗普11月8日将访华，中美关系似可缓和，惟特朗普不时拿北韩和南海问题对华施压，而中共总书记、国家主席习近平在十九大后大权在握，将更强势，中美角力或会升级。新加坡实在不愿卷入中美漩涡，更害怕中美要求他们选边站。

面对中国大国崛起，不少亚洲国家都如新加坡般忧心难释，故虽在经济上靠拢中国，政治上则靠拢美国「买保险」，作为左右逢源的国家，自然最怕沦为大国的磨心，左右做人难。

中美角力对亚洲诸国影响固大，对全球亦举足轻重。迫切的国际问题如北韩核问题，中美虽各有盘算但仍能以合作为主；至于其他不迫切议题，双方为国家利益难免较劲，甚或计算对方，如东非清剿海盗问题上，美国传媒便渲染中国威胁论，令国际事务的处理因而事倍功半甚或复杂难解。

中国崛起难免挑战美国利益，双方角力难免，大局虽是斗而不破，但角力升级对亚洲、对全球都不是好事。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。