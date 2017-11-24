香港《经济日报》：港股“A股化” 投资者须适应新文化

（11月24日社评）

港股近日大上大落，昨因内地A股急挫而下跌。北水愈来愈主导港股，令港股波幅大变成新常态，甚或已呈「A股化」；投资者需适应市场新文化，否则每天都要吃惊风散。

港股可以在5个交易日大升1,152点，升幅4%，推升大市的腾讯，在北水疯狂扫货下股价急升逾12%。昨天A股因中央加强金融监管而急跌，拖累港股也下跌约1%，北水流入亦大幅减少。

港股急升大跌，很大程度是受北水影响。今年累计有逾4,153亿元资金流入港股，当中3,026亿元是北水，逾1,100亿元属于外资。北水投资文化是短炒，专买强势股，股价愈升愈买，升得急愈买得急，同时转身快，一见势色不对就沽货离场。所以在北水涌港下，港股可在短时间急升，同样当A股急跌，港股亦可同步急跌。这代表北水主导港股短线定价权，投资者需留意3个现象。

其一，港股文化已悄然转变。过往港股受外围和内地因素影响，外资来买港股，属长线持有，但现时北水主导下，因北水转身快，故港股波动大。所以投资者今后买卖股票，不但要留意外围因素，如储局议息、德国组阁失败等国际大事，还要了解内地国策，A股升跌，才能适应新玩法。

其二，中央推出沪港通逾3年，旨在透过互联互通吸纳外资，互相学习彼此文化，藉着外资的价值投资、长期持有的作风，倒逼内地股民改变投资文化，殊不知外资却跟随内地游戏规则。以茅台股价为例，今年曾升逾1.1倍，中央为遏炒风而出台新政策，结果外资跟风沽货套利。究竟是短期抑或长期现象？有待观察。

其三，港股正朝A股化趋向走。过往所谓A股化，是指跟国策炒概念，未必有业绩支撑到。现在A股化是资金过分集中投资在科网股或某行业股份，如腾讯或茅台，而这些股份有亮丽业绩支撑股价不断破顶。

港股短线交易操盘A股化，是否意味股市疯狂或现泡沫？环球投资者都在高追科网股，但不是泡沫，因科网股有高盈利增长，如腾讯第三季盈利按年增长69%，只不过在香港和中国的现象更为明显，令到科网股股价波动大。

环球资金同步集中在单一行业，要赚尽利润，不再分散投资风险。长远发展难以预料，要视乎科网股能否维持到高盈利增长，故投资者需时刻留意风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。