《信报》：科技巨轮滚滚前行 全球首富亦魔亦神

(11月2日社评)

全球最大网上零售商亚马逊(Amazon)上周公布第三季业绩后股价强势创新高,创办人贝索斯(Jeff Bezos)身家突破九百亿美元,超越微软创办人盖茨(Bill Gates)成为世界首富。

企业市值有上有落,首富易角不足为奇,贝索斯今年七月亦曾短暂登上这个宝座,惟席未坐暖已因亚马逊股价回落而迅速让位,盖茨首富名号失而复得。随着亚马逊近期在股市表现神勇,微软相形失色,贝索斯这次相信可以在全球第一富豪之位多坐一会。

盖茨和贝索斯都是身家接近千亿美元的超富,多一个零恐怕也只是数字游戏而已。重要的并非谁富甲天下,而是身处这个位置者的所作所为,对经济、社会和民生到底意味着什么。

亚马逊为了应付业务扩充需要,最近高调在北美寻觅与西雅图平起平坐的第二总部驻紮地,最终收到来自美国、加拿大及墨西哥合共二百三十八个城市积极申请,各地优惠尽出百般献媚,无非为了争取亚马逊兑现承诺,向获选城市大手笔投资五十亿美元,同时创造五万个贝索斯声称的高薪职位。

全球首富对第二总部甚有要求,强调城市人口至少达一百万,教育水平要高,以便公司发掘人才,迎抗苹果、Google等对手的挑战。美加当然不乏符合亚马逊选址条件的名城,但连刚受飓风蹂躏,至今仍未完全恢复电力供应的波多黎各,以至名不见经传的墨西哥北部地区奇瓦瓦州,明知获选机会微乎其微,也「凑热闹」递上标书,足证亚马逊魅力没法挡,彷佛只要给贝索斯看中,山鸡即可变凤凰,从此在科技之路踏上「快线」。

然而,在钟摆的另一端,道琼斯旗下财经网站MarketWatch今年三月刊登了一篇题为Amazon is going to kill more American jobs than China did的文章,引用三位经济学家David Autor、David Dorn和Gordon Hanson去年发表的研究指出,中国廉价出口充斥美国市场,这些年来估计令美国损失多达二百万个职位。亚马逊未来五年若能在「一般商品、衣物及饰物、家具及其他销售」,即统计学家称为GAFO的零售环节拿下四成市场占有率,美国实体商品职位将流失一百五十万个;连同超市、药房、仓储及货运服务,因亚马逊无孔不入而损失的职位恐怕远超二百万,较中国出口对美国就业市场造成的打击更严重。

文章没有提及的是,贝索斯无时无刻不在自动化层面动脑筋,即使身为亚马逊员工,亦不意味就业便有保障。二○一二年,该公司斥资七亿七千五百万美元收购自动化系统发展商Kiva Systems,随即易名Amazon Robotics,大批「机械人」两年后于亚马逊的货仓和分发中心投入运作。该公司目前有超过十万台这样的机械人在全球各地执勤,贝索斯扬言日后引入更多「非人类员工」。

二百多个城市争着沾亚马逊的光,有多少人注意到,这家全球最大网上零售商每创造一个新职位,同时亦可能摧毁一个或更多的工作岗位?这正是贝索斯深具争议性的原因:亚马逊既是职位创造者,同时也令许多人饭碗不保;既为数以亿计消费者带来价廉物美的货品及前所未有的购物便利,同时亦把竞争对手赶尽杀绝,被颠覆的领域由实体商品、超市、餐饮,一直延伸至货运、物流,对各行各业的冲击陆续有来,跟公司强劲的销售增长势头恰成正比。

科技巨轮不可阻挡,随着电脑化及更具效率的生产模式兴起,过去一世纪遭淘汰的工种以至行业不计其数,但原职不保的受薪人士,大部分最终都能被就业市场再吸纳。本报「创科斗室」日前便有报导指出,美国最近一项调查发现,百分之五十七受访者相信自己及家人的工作未来十年内不虞被机械人抢走,当中不少人更预期,自动化有助提升工作效率,甚至加强职业安全。这个调查结果,跟打工仔在科网、人工智能(AI)时代人人自危的说法大相迳庭。

有趣的是,贝索斯曾在一个论坛上被问及对科技取代人手有何看法,这位全球首富的回应出人意表,既没有劝人不断增值,亦未全力鼓励受影响者设法转型,反而建议政府考虑推出全民基本收入(universal basic income),变相赞同无法适应职场新环境之辈摊大手板向政府领讨生活费。

到底是贝索斯「高瞻远瞩」洞悉未来,抑或上述调查的受访者乐观得有理,今后十年肯定将成为世界各地「热爆」的社会及政治议题! (完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。