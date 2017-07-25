香港《经济日报》：高处未算高？ 还看科网股成绩表

（7月25日社评）

环球科网股继续受到热捧，惟科网股已爆升了逾半年，股价不可谓不高，短期内将继续飈升还是调整，就要看这两周中美科网股公布的业绩、盈利增长及前景展望能否追上市场预期。

过去半年，美股三大指数屡创新高，道指迄今升了9.2%，以高科技公司为主的纳指升18.6%，但5大科网股FANG却跑赢大市，Facebook股价升了42.9%、Amazon升约36.8%、Apple升29.7%、Netflix升了52%、Google升25%。

香港科网股亦不落后，如腾讯（00700）今年升了59.3%，瑞声科技（02018）升49%，舜宇光学（02382）升幅更惊人，高达172%。由于环球科网股爆升得非常厉害，升势之初不禁令人质疑是否2000年科网股泡沫重临。

但市场忧心很快消失，因今次科网股爆升与2000年截然不同，当年科网股是纯炒憧憬、炒概念，现时科网股则大多已建立商业模式，例如Facebook利用庞大用户群创造巨额流动广告收入，占公司总广告收益达85%，今年首季盈利继续大增76.6%。Amazon利用大数据为客户提供服务，成为公司盈利主要贡献者，加上网上销售理想，令首季盈利增41%。腾讯今年首季盈利增57.6%至逾144亿元人民币，当中手机游戏是主要盈利来源之一，单是手游收入大增57%至129亿元人民币。

反观传统股份，例如美国的银行业刚公布第二季业绩，摩通盈利升13%，富国升3.6%，但花旗却下跌2.5%，高盛也下跌0.18%，凸显传统企业盈利反覆，增长空间不大。

新经济和传统经济盈利高下立判，投资者自然追捧高盈利增长股份。在现时市场仍有海量热钱，在商品市场，油价低迷下，热钱惟有继续流入股市，寻找升值快的股份。

正因为科网企业已建立赚钱模式，再加上科网企的营运，已融入人们日常生活，到了密不可分地步，市场的需求只会有增无减。投资者炒的不再是盈利模式，而是盈利增长，只要表现符合预期，自然可支撑股价续升。

首季业绩验证了科网股的投资价值，本周和下周中美有大批科网股公布次季业绩，相信业绩不会差，问题只是盈利增长速度能否符合市场高期望？会否有落差？若表现理想，资金将续高追科网股；若与高期望有落差，又或展望有问题，股价可能借势调整，始终过去半年升得太急太多。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。