《明报》：特朗普亚洲行将筚路蓝缕

（11月6日社评）

美国总统特朗普昨天开始其10天亚洲五国行，这是过去25年来美国总统出国访问时间最长的一次行程，时间之长和访问国家数量之多，并不等于美国最重视跟这个地区的关系，也并不意味着特朗普此行一定会取得成功；相反，特朗普亚洲行可能会使这个地区的国家跟美国的旧怨新恨加剧，且看特朗普如何演好这场戏。

特朗普此行将会在访问日本、韩国、中国后出席亚太经合会（APEC）峰会，然后访问越南和菲律宾，出席东盟峰会后离开。总统国家安全顾问麦克马斯特在特朗普出访前表示，此行有3个目的﹕一是强化国际对朝鲜半岛无核化的决心；二是推进印度洋-太平洋地区成为自由与开放地区；三是通过公平和对等的贸易和经济活动促进美国繁荣。

朝鲜核武试验是国际头等大事，直接威胁邻近国家，以至对全球也会构成影响，特朗普希望通过访问亚洲国家以达到成立反朝鲜同盟，成功机会不敢高看。首先，联合国制裁决定正在执行中，朝鲜的对外贸易受到严重打击，但核试所需经费是否会因为外汇收入大幅减少而戛然而止，还要等待时间考验，美国的目标是不单在经贸上封锁朝鲜，更希望在外交上孤立朝鲜，东南亚国家中，马来西亚已经召回驻平壤大使，但中国会按照美国的指挥棒起舞吗？

美国本身没有即时计划对付朝鲜，特朗普此行会跟亚洲国家通报美国对付朝鲜的决心，但也需要顾及亚洲国家的忧虑，韩国总统文在寅一再声明，在任何情况下朝鲜半岛都不能发生武力冲突，任何人都不得在未获得韩国同意的情况下开展军事行动。可以预料特朗普在对付朝鲜问题上会发狠话，但行动上还会留有一手。

建立对付朝鲜同盟可能是虚实之间的外交角力，但贸易关系则是有直接具体影响的事情，美国要保护自身的经济利益，必然会跟依赖美国市场和投资的亚洲众多国家产生矛盾。特朗普上台后为亚洲国家制造最大的麻烦有两个，一是立即退出跨太平洋伙伴协定（TPP）谈判，二是强调不能容忍贸易赤字持续上升。奥巴马总统发起的TPP倡议，12个国家响应，美国可以充当龙头，制订贸易新秩序，特朗普认为自由贸易会损害美国的就业机会。美国退出TPP谈判后，其余11国继续勉力支撑，刚刚在日本开会后据说有所进展，希望在APEC峰会上能够达成共识，如果成功将会是当面掴美国一个巴掌，如果未能达成协议，对美国的怨气将会升级。

贸易与经济利益，是此消彼长的关系。原来在新加坡设总部的半导体巨擘博通公司宣布将总部迁回美国，为美国制造年收益200亿美元的生产值并创造新的就业职位。美国刚刚宣布的税务改革，将会吸引更多公司从海外迁回，特朗普当然会向国民邀功，但从亚洲国家看来，则是挖墙脚的行为。特朗普亚洲行的另一个目的是通过公平和对等的贸易关系促进美国繁荣，这个目的如果十分成功，亚洲国家对美国则会在旧怨未消之后增加新恨。

特朗普亚洲行的另一个虚的目标是：推进印太地区成为自由与开放地区，白宫官员明确的讲，希望这个地区的国家尊重海上与空中的自由航行，暗指南海问题但又没有点名中国，至于其他尊重法治、主权、免于恐惧的自由等等，都是虚的价值观，没有可操作的行动纲领，美国媒体甚至质疑，特朗普是否会对缅甸使罗兴亚人变成无国可归的难民一事高调谴责，当他跟澳洲总理特恩布尔会面时，相信双方都不会重提在越洋电话对话变对骂的情景，但美国拒绝审核难民身分，导致滞留澳洲的难民无法前往而增加负担的问题，同样是新仇旧恨。

亚洲一些国家，特别是日本，希望特朗普强调美国担当亚太地区的领导地位，意思就是找一个靠山抗衡中国在这个地区的影响力，但看来特朗普未必会这样做，因为特朗普对于前朝政府提出「亚洲再平衡」的策略，已经不弹此调。特朗普的前任，好不容易才争取到亚太地区国家认同美国是「区内利益持份者」，这次APEC峰会之后，还有东盟峰会和东亚峰会，主办国之所以安排几个峰会接连举行，是想制造更多机会给美国参与，但特朗普这次连多留一天出席东亚峰会都不愿意，给东亚国家一个印象，美国自动定位为「区外国家」。

凡事将中美两国在亚太地区的影响形容为竞争甚至对立关系，似乎并非两国领导人的主观意愿，但在亚太区内的国家，特别是东盟，确实有必须在美国和中国之间选择的想法，美国本来有实力「独领风骚」，但特朗普的国际观念与外交政策，确实会令亚太国家失望，无怪乎有美国媒体表示，特朗普有意无意间将表演机会让给了习近平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。