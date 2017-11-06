香港《经济日报》：印太区撼中国梦 特朗普算盘难打响

（11月6日社评）

美国总统特朗普昨抵日本展开亚洲之行，首次开腔谈及构建印太区（Indo-Pacific），似为其亚洲政策造势。惟印太战略与其美国优先政策有抵触，亚太多国不愿卷入中美之间角力，令落实存在难度。

特朗普在横田美军基地发言时，谈到北韩威胁，一改以往战斗格作风，既没直接点名，也没用上激烈言词，只强调没人可低估美国决心。他还趁机提出要寻求新的合作伙伴机会，力争建立一个本着自由、公正互惠的印太区。

特上台后退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），放弃奥巴马的亚洲再平衡战略，让人觉得他欠缺亚洲政策。现时他和团队倡议建立印太区，意味新亚洲战略成形，把亚太区（Asia-Pacific）改成印太区，并非改名那么简单，而是把印度洋地区加进来，扩大地理范围覆盖。至于印太区的实质内容，要待特在APEC会议上再详加阐释。

美国提出构建印太区，出于战略需要。特朗普无意充当世界警察，却需要棋子维护其在区内利益，眼见中印两军6月在边境对峙时曾互掷石头，认为可趁机将印度拉拢过来，联同日本和澳洲来围堵中国。

现时美国有意推行新亚洲政策，惟落实恐阻滞重重。首先，特倡议美国优先政策，是与亚太区在经贸上玩零和游戏，特认为美韩自贸协定不符美国利益，需推倒重来，而在双边经贸上倘若美国长期出现贸赤，就是对方作出不公平竞争。在这大前提下，美国恐难与有关国家建立自由开放印太区。

更重要是中印虽有领土纠纷，但也有共同利益，加上印度奉行不结盟外交，未必甘当美国棋子。澳洲与中国经贸千丝万缕，未必愿意卷入中美漩涡，新加坡总理李显龙早前明言希望中美维持友好关系，不愿在中美之间角力选边站，正正反映东盟国家的心声。

特朗普访华前表明不会触及宗教、人权等敏感议题，摆出友善姿态，但提出印太区却是笑里藏刀，中国应如何应对？过往中美角力，中国都处于被动，随着国家主席习近平在十九大后权力更集中，现有更大底气主动应对，透过推动人类命运共同体外交路线，以共商、共建、共享原则推一带一路，争取互惠共赢，营造中国和平崛起，在全球治理取得更大话语权。

印太战略难免与中国梦竞争，虽斗而不破，但对处于地缘夹缝之间的国家，却感折腾，则未必是好事。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。