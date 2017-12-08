《明报》：特朗普唯恐天下不乱 中东霸权争逐起风云

（12月8日社评）

美国总统特朗普承认耶路撒冷为「以色列首都」，惹来国际社会反弹，欧洲和中东盟友纷纷反对。耶路撒冷归属是中东最敏感问题，特朗普力撑以色列，唯恐天下不乱，令以巴和谈寿终正寝。特朗普一改数十年华府中东外交立场，为竞选承诺「找数」是因素之一，惟亦与「后ISIS时代」中东霸权争逐有密切关系。特朗普不按牌理出牌，为国际地缘政治形势增添不少变数，不过其一意孤行作风，势将进一步削弱美国全球领导地位，所谓「美利坚治世」（Pax Americana）可能已走向尽头。

犹太教、伊斯兰教和基督教均视耶路撒冷为圣城。耶路撒冷归属问题要由上世纪初说起。第一次世界大战后，英国占领耶路撒冷和巴勒斯坦，大量犹太人涌入。二战后西方列强将巴勒斯坦土地一分为二，让以色列立国，引发第一次中东战争，战争后耶城分为两半，西边属以色列，东边归阿拉伯人控制。及至1967年中东战争再起，以色列占领约旦河西岸、加沙地带和东耶路撒冷等巴人地区。以色列一直视耶路撒冷为首都，惟不获国际承认；巴勒斯坦人力争立国，亦希望以耶路撒冷为都。1993年，美国斡旋以巴缔结《奥斯陆和议》，希望解决以巴冲突，最终让巴人立国，耶城归属成为日后和谈核心议题。

美国国内举足轻重的亲以色列势力，一直要求华府承认耶城为以色列首都，将美国大使馆迁往当地，惟华府若要斡旋以巴和平，必须恪守中立。由1990年代的克林顿，到21世纪的小布殊和奥巴马，都奉行「不承认不迁馆」，今次特朗普一改前朝外交政策，支持以色列，等同放弃斡旋以巴和平的角色，为中东局势添烦添乱，不仅可能触发新一轮以巴暴力冲突，极端伊斯兰武装分子亦可能趁机发动更多恐怖袭击。

特朗普竞选总统期间，答允承认耶城为以色列首都，换取犹太裔富商及亲以色列势力支持。特朗普今次决定，「找数」味道甚浓，不过若从中东博弈新形势的高度观察，亦非无迹可寻。

过去30年中东局势变化巨大。苏联瓦解后，美国挟波斯湾战争胜利余威，推动以巴和平，企图将以色列和阿拉伯阵营尽揽麾下，孤立伊朗和伊拉克，在区内贯彻「美利坚治世」，意即建立一套以美国利益为核心的国际和平秩序。然而踏入21世纪，以色列右翼抬头，以巴和谈胶着。美军入侵伊拉克，不仅未能巩固中东霸权，反而自陷泥沼，伊朗趁机扩张。奥巴马在任8年，一边致力从中东战局抽身，一边调整孤立伊朗政策，不过利用阿拉伯之春变局扩张势力却未见成果，反而助长「伊斯兰国」（ISIS）崛起。

刻下ISIS末路穷途，各方都在盘算「后ISIS时代」。综观中东廿载变局，五大趋势包括﹕‧伊朗势力抬头，挑战美国中东霸主地位；‧以色列右翼当道，以巴和谈名存实亡，美以关系倒退；‧阿拉伯多国陷入纷扰战祸，沙特成为龙头，与伊朗势不两立；‧美国透过外交（斡旋和谈）和军事手段，均未能在中东确立「美利坚治世」；‧俄罗斯「重返中东」，隐然与伊朗和土耳其建立起战略合作关系。现今美国就算想在中东扩大「团结面」，也很难如愿，不想增兵又要维护霸权，最现实的做法，还是回归基本，与区内最强盟友以色列和沙特加强关系。

时移世易，以巴和平进程对美国来说，已没有多少政治利用价值。今年来，美国中东政策明显以力挺沙特和以色列为核心，压制伊朗成为三国共同利益。虽然沙特与以色列仍无邦交，可是近期两国关系明显升温，以色列甚至愿与沙特分享伊朗情报，这在廿多年前根本难以想像。阿拉伯民众仍然同情巴人，可是对沙特等区内亲美的专制政权来说，他们现在最关心的已非巴人福祉，而是对付伊朗，以巴矛盾在中东地缘政治重要性已显着下降。

姑勿论特朗普是否真有看通中东全局的政治智慧，还是只着眼军火销售利益甚至个人私利，然而他不按牌理出牌，承认耶城为以色列首都，无疑令人关注，未来他处理朝鲜核威胁等地缘政治危机时，会否同样出其不意，这对于中俄等国家，是一个很大的不确定因素，潜藏不少风险。

特朗普的中东新政策，明显是一场政治赌博，美国全力拥抱沙特以国，俄罗斯在中东将有更多外交空间合纵连横；美以沙特与伊朗角力益趋炽烈，也容易擦枪走火。美国著名政治学者罗斯科夫（David Rothkopf）指出，小布殊、奥巴马和特朗普三任总统政治立场迥异，可是三人的外交政策，均不约而同是「得失盟友，益了敌人」，导致美国全球领导地位日削月朘，二战后美国致力在全球建立的「美利坚治世」正走向末路。特朗普今次冒天下之大不韪，难免进一步打击美国全球领导角色，长远有可能「因小失大」。（完）

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