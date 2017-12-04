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《信报》：民主党弹劾特朗普 惟有寄望国会改选
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2017年12月4日 / 凌晨1点34分 / 1 天前

《信报》：民主党弹劾特朗普 惟有寄望国会改选

2 分钟阅读

（12月4日社评）

上周五，美股如坐过山车，道指曾经因为一则坏消息而急跌三百八十四点，随后受到一则好消息冲喜，马上反弹三百一十点。坏消息是什么？市场忧虑美国前国家安全顾问弗林（Michael Flynn）在「通俄门」的证供会上爆料，对总统特朗普不利。好消息呢？特朗普有机会赢得上任后的重大政策胜利，在参议院通过税制改革法案。换言之，狂人总统目前忧喜参半。

弗林所带来的坏消息无异于一枚重量级政治炸弹，他承认在「通俄门」案中向联邦调查局作出错误与虚假陈述，隐瞒曾经会晤俄罗斯驻美大使。检控书提到当时是特朗普过渡团队的一名高级成员，要求他接触俄罗斯官员。美国传媒引述消息指出，该名高级成员正是特朗普女婿兼白宫高级顾问库什纳（Jared Kushner）。

弗林本来面临最高五年刑期，但由于他达成认罪协议，检方现在的求刑变得非常宽大，弗林极其量只会被判监六个月，甚至有机会免却牢狱之灾。不难推测，联邦调查局希望透过弗林合作，提供更加有力的证据，揪出「通俄门」的幕后黑手。要是「第一女婿」库什纳真的牵涉其中，那么这一宗丑闻恐怕还会继续让白宫核心人物溅上污水。

有一点绝对耐人寻味，弗林认罪之后，特朗普企图划清界线，在推特(Twitter)发帖文说，当日辞退弗林的原因正是他向副总统彭斯和联邦调查局说谎。曾在奥巴马政府担任司法部发言人的米勒（Matthew Miller）表示，若特朗普明知弗林向联邦调查局说谎，而又把当时的局长科米（James Comey）辞退，他便触犯了妨碍司法公正罪。

科米较早前在国会的聆讯指出，弗林在今年二月十三日辞职之后翌日，特朗普主动联络他，要求停止调查弗林。特朗普一直辩称自己不知道过渡班子成员与俄罗斯联系，现在竟然「鬼拍后尾枕」，一方面知道弗林说谎，另一方面又试图影响或阻止联邦调查局针对弗林展开调查，难怪有人揶揄他是变相承认自己妨碍司法公正。

「通俄门」发酵固然是坏消息，幸好税制改革法案在参议院有惊无险通过，为丑闻缠身的特朗普挽回不少面子。更何况，税改一役清楚地反映一个事实，即使特朗普最终由于涉嫌妨碍司法公正而面对弹劾，通过的机会亦微乎其微，毕竟他所属的共和党在参众两院皆拥有优势。

参议院总共一百席，共和党占五十二席，民主党仅四十八席，税改表决之时，民主党全部投下反对票，共和党倒戈的只有早前公开与特朗普反目的田纳西州参议员寇尔克（Bob Corker），投票结果是五十一比四十九，让特朗普能够自吹自擂成功兑现竞选承诺。

若问，如果「通俄门」抖出更多内幕，情节进一步严重，俄罗斯干预美国大选的证据充足，会不会有更多的共和党人掉转枪头，从而令弹劾特朗普的议案获得通过？答案是仍然十分困难，因为启动弹劾条款须过两关，第一关在众议院获半数通过，目前形势是共和党占二百四十席，民主党只占一百九十四席；第二关在参议院得到三分二多数票同意，共和党纵使有人「大义灭亲」倒戈，相信还是无法跨过门槛。

民主党要推动弹劾的话，惟有把希望寄托于明年的国会改选，一旦重夺控制权，拉特朗普下台才不会徒劳无功。以目前的政治气氛研判，共和党的处境是「成也特朗普，败也特朗普」，在刚过去几个州的地方选举，民主党人当选维珍尼亚州、新泽西州和纽约州等等的州长和市长选战，共和党吃了连场败仗，分析指出此乃受到总统民望下滑拖累。

弗林如今认罪，究竟会不会爆出更多惊人内幕，卷入其中的「第一女婿」又如何招架，某程度而言将会影响明年的国会改选，继而决定特朗普前程的吉凶祸福。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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