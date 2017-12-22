《信报》：美国税改尘埃落定 2018当心息魔

（12月22日社评）

金融市场「炒足一年」的美国税务改革，在众议院因程序出错而须两度表决后终获通过。这份正式名称为《减税及就业法案》的税改计划于国会参众两院闯关成功，只待总统特朗普大笔一挥便可落实执行。急于取得上任以来首个重大立法胜利的「狂人」，预料在圣诞节前后签署法案，意味这项号称美国三十年来规模最大、总额达一万五千亿美元的减税大计将可顺利于明年实施。

税改过关后，连番破顶的美股周三略为回顺，道指收市微跌二十八点。美滙指数亦呈现偏软格局，昨天欧洲中段九十三水平不保；反而一直被视为跟不上联储局加息步伐的美国长期国债孳息，于税改推行再无悬念下，息率显着抽升，十年期债息逐步逼近两厘半水平，见今年三月以来高位。

经济学家以史为监，一方面质疑减税振兴经济的实际效用，同时警告美国财赤及债务负担势必随着政府入不敷支而大增。在此辈眼中，税改虽可短暂刺激增长，惟先使未来钱兼且祸延后代，长远而言对美国经济弊多于利。

问题是，市场与学者计的并非同一条数。自特朗普于去年十一月当选总统以来，标普五百指数累涨两成半。美股所以能屡创新高，一个主要原因正是市场非但憧憬税改必能通过，且深信立法过程可在今年内完成。这项特朗普上任至今唯一可以拿来炫耀的政绩在一年将尽的此刻才出炉，未免有点姗姗来迟，但市场期望总算没有落空。从这点着眼，美股强得有理。

主导税改议程的共和党坚称，大幅减轻企业税务负担，将促使未来十年美国国内生产总值（GDP）每年额外增长零点三个百分点。这种估算，就如投资大行把企业税率合共十四个百分点的减幅（由百分之三十五降至百分之二十一），按每个百分点为标指成分股每股盈利（EPS）贡献一美元「入账」那样，都是想当然的臆测，最终结果跟预期可能大有出入。投行这样做，无非为了令目前估值极度偏高的美股，于计入减税效应后显得不那么昂贵，让投资者有藉口继续炒上；政客刻意突出减税刺激经济的效用，目的更加明显，就是要冲淡外界围绕减税加剧美国财政压力的担忧。税改对经济及企业盈利的真正影响，必须在计划实施后始说得准。

值得注意的反而是，与列根和乔治布殊两位前总统掌政期间推出的减税措施相比，特朗普税改最大特色不在规模和内容，而是撞正美国经济扩张周期处于成熟阶段才落实。即使一如部分学者所料，减税刺激作用轻微且短暂，以美国目前所处的增长周期，仍足以把经济推向过热，为忙于让利率正常化的联储局添烦添乱。

不经不觉，美国摆脱金融海啸引发的大衰退，步入经济复苏已长达八年，跟华尔街牛市持久力相若。一般而言，经济周期到了这个阶段，由于剩余劳动力及产能已消耗得七七八八，工资与通胀压力理论上必然逐步升温。然而，正如我们在十二月八日「社评」所指，美国经济当前的一大特色乃低失业率与低通胀并存，联储局选择中间落墨，以渐进加息配合缩减资产负债表，有秩序地落实货币政策正常化。

决策者虽无法为通胀何以持续低迷准确「断症」，惟美国经济周期处于目前阶段，失业率已接近百分之四的近乎全民就业水平，工资带动通胀上升也许只是时间问题。

央行政策必须紧随经济实况作出调节，以英国脱离欧盟为例，去年六月公投结果一出，英镑滙价剧挫，之后数月都在「硬脱欧」（Hard Brexit）的阴影下维持弱势。为免令前景不明朗的大不列颠经济雪上加霜，英伦银行一直倾向保持宽松货币政策。可是，镑弱导致进口物价上升，英国通胀率十一月高达百分之三点一，央行行长卡尼不得不向财相夏文达发信，就通胀超标详细解画，并于同月采取了十年来首次加息行动。美国税改若一如预期于明年实施，由此产生的「轻微刺激」作用，说不定将成为骆驼背上最后一根稻草，令联储局无法不因应新形势调整加息步伐。2018年环球金融市场何去何从，「息魔」动向最值得关注。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。