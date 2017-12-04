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香港《经济日报》：美税改外溢效应 中港审慎应对
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2017年12月4日 / 凌晨1点34分 / 1 天前

香港《经济日报》：美税改外溢效应 中港审慎应对

1 分钟阅读

（12月4日社评）

美国税改方案获通过，成为总统特朗普上任以来首项政绩，亦是美国逾30年来首次修改税法，料可提振美经济，令美汇回升；惟对全球产生外溢效应，中港难免受影响，大家须审慎应对。

继众议院之后，参议院前天亦通过减税方案，参众两院本周将进行磋商，以便协调出折衷方案，交由特朗普签署成为法案。税改通过，不但让特朗普履行竞选承诺，还在立法上首次取得重大胜利，挽回其政治声望，更重要是对美国整体经济有利好作用。

首先，税改有助刺激企业投资和民众消费意慾，从而可提振经济。特朗普建议将企业税率由35%减至22%，让企业盈利大增，有更多资金用来投资扩产。瑞银估计，若企业税率降至20%至25%，标普500指数成分股明年每股盈利将因而增加6.5%至9.5%。个人入息税率由39.6%减至25%，民众的可支配收入大增，更愿意消费。在投资和消费的推动下，为美国经济复苏再注入新动力。

其次，将跨国企业海外利润的税法框架，由属人制改为属地制，在海外已纳税，美企转回本国的资金不用再交税，但之前停泊在海外的盈利，只要一次性缴付较低汇回税便可以。这有利美企将停泊在海外的2.6万亿美元现金回流，带动新投资，创造更多职位，还可能令美元升值，资金追逐美元资产，亦有利推升美股。

税改一旦落实，令美国投资环境变得吸引，迫使其他国家或跟随减税，对中国造成的压力尤大。中国企业税率是25%，但还要缴付最高达17%增值税，以及五花八门费用，令企业税负很重。税改令一些专外销产品到美国的中国大企业、或原本想到中国投资的外资，可能考虑将生产线搬到美国，造成职位流失。

此外，美企汇回海外利润，叠加储局继续加息和缩表，都可能推升美汇，令人民币相对转弱。至于美汇能否回复去年强势，还看究竟有多少资金回流？外币汇价会否走弱？

对本港来说，税改或吸引一些大企业赴美投资，但最大影响还是对本港资金流向。一旦美企将资金汇回美国，究竟会有多少钱流走？倘若有大量资金撤走，本港流动性收紧，拆息将会抽高，对港股和港楼会造成多少冲击？

正因为税改对中港影响不小，投资者宜紧盯形势发展，一旦发现势头不对，也能迅速作出应对。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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