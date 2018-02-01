香港《经济日报》：美列中国对手 麻烦陆续有来

（2月1日社评）

美国总统特朗普昨发表上任后首份国情咨文，表面摆出和谐合作姿态，但骨子里仍是你输我赢、零和游戏的一套，并将中国和俄罗斯列为对手（rivals），意味中国的麻烦势将更多。

特朗普整篇演说没有一贯谩骂作风，摆出总统风范，皆因有政绩可吹嘘，如低失业率、企业陆续将厂房搬回美国创造更多职位，以及美股屡创新高等。这些成果令他振振有词让美国变得更强，并呼吁民主党摒弃党派之争，携手合作共建美好未来。

尽管他口说两党合作，但身体语言却流露出讲一套做一套。在80分钟演说，他大部分时间面向共和党议员，背对着身穿黑衣的民主党议员，外媒便形容民主党人好像出席丧礼。

正如民主党议员甘乃迪三世所指，特朗普推行的措施都违反人人平等和值得尊敬的传统价值，将美国人生活规则变成零和游戏。特朗普的白人至上等取态，势将令美国更为撕裂。

对外更如是，他坦言要将所有不公平贸易协议推倒重来。惟怎样才算公平？从他角度来看，全球恐怕寝食难安，因过往大家认为的互惠互利协议，到了他眼中就是在讨美国便宜，故他不惜要重新谈判北美自由贸易协定，认为世贸组织对美国没用，就绕过世贸搞单边制裁，可见他对公平是有其自己一套定义：美国优先，美国利益至上。

特朗普要搞经济保护主义，中国将面对的麻烦最大，一来中国是美国最大贸易伙伴，去年中美贸易顺差创新高。二来他明言会对付那些进行行业补贴、国家操纵经济行为、侵犯美国知识产权的国家，中国的嫌疑最大。更何况他决定对进口光伏征收高额关税，中国晶科能源投降，宣布将在美设厂，或令他食髓知味，变本加厉。三来他在国情咨文将中国定性为对手，反映他今后不会对华客气。

在外交上，他以中俄威胁为由列为对手，提出更新核武库和增加军费。这不但是赤裸裸用军事实力恫吓别国，更意味对盟友输出军火，或引发军备竞赛，成为地缘政治不稳隐忧。

因此，别因国情咨文对华着墨不多而掉以轻心，特朗普正磨刀霍霍，针对中国的贸易冲突、货币战以至科技战等，将陆续有来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。