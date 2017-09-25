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《信报》：借力打力施压北京 特朗普算盘难奏效
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2017年9月25日 / 凌晨1点29分 / 1 个月内

《信报》：借力打力施压北京 特朗普算盘难奏效

2 分钟阅读

（9月25日社评）

美国总统特朗普每次公开发言，几乎无一例外必定自我吹嘘政绩，说成亮丽不凡。是耶非耶，有目共睹。不过有一点相信毋庸置疑，如果「骂人」也算是「政绩」的话，特朗普应该是美国史上最了不起的总统。总统骂人，甚至公然动用粗言秽语，新近例子是他狠批有美式足球联盟NFL球员于奏国歌时单膝跪地，以示抗议种族不公及警方暴力执法。特朗普认为此举「不尊敬国旗」，要求球队老板开除这些球员，并且重提未当总统之前主持电视真人骚的金句：You are fired。

总统肆无忌惮骂人，换来球星群起反弹，不满情绪由美式足球界蔓延至篮球界，NBA应届总冠军金州勇士主将史提芬居里反对球队按传统到访白宫，结果特朗普「先发制人」，周末在 Twitter宣布撤回邀请金州勇士的决定，还加上一句：「冠军球队前来白宫是很大的光荣。」对此，黑人球星勒邦占士嗤之以鼻，形容特朗普是废物：「他的一言一语都激起纷争和仇恨，不可能令美国再次强大。」

特朗普跟国内体坛人物展开骂战，国际社会也许仅视作谈资；但当他跟北韩最高领袖金正恩互骂不休，大家则会产生疑惧，第三次世界大战会否一触即爆？

特朗普首次在联合国大会发言即狠批金正恩为「火箭人（Rocket Man）」，又在Twitter发炮斥责金正恩为「不理国民死活的狂人（Madman）」，威吓「全面摧毁北韩」；金正恩当然还口，充满藐视地说对方是「疯老头」（Dotard），扬言「以火惩治」。北韩外长李勇浩批评特朗普的言论「精神紊乱，狂妄自大」，犯下了「无可挽回的错误」，平壤必将让其导弹发射到美国本土，特朗普要为其演说「付出沉重代价」。

尽管俄罗斯外长拉夫罗夫比喻美国和北韩的针锋相对为「幼稚园儿童之间的争吵」，但美国似乎有实际行动配合。美国国防部证实，美军一架轰炸机和一架战斗机上周六飞近朝鲜半岛东部海岸示威，以证明华盛顿拥有众多手段来打击平壤的任何威胁。五角大楼的声明强调，这是二十一世纪迄今美军战机飞越「三八线」非军事区最北的一次。

美国和北韩同样摆出不惜一战的强硬姿态，然而是否动真格总须考虑中国元素，否则特朗普不会一次又一次要求北京向平壤施压。直接的施压已经众所周知，间接的施压还有一着，特朗普企图利用南海问题敦促北京站在自己的一方，枪口一致对付愈来愈不受控的金正恩。

特朗普在联合国大会发言之时指出，必须抗拒从乌克兰到南海所遭受的主权威胁，必须坚持对法律、边界和文化的尊重，以及因此产生的和平交往，针对俄罗斯和中国的意思呼之欲出。虽然他没有说出口，惟潜台词不难理解，就是只要中国愿意在北韩核问题上跟美国合作，那么其在南海争议大可只眼开只眼闭；相反，若然北京在朝鲜半岛从中作梗，那么山姆大叔的军舰将会更加频密地在南海「自由航行」。

特朗普借力打力的算盘能否打得响？看来难度颇高，一来此计策相当迂回，二来中国有其反制之道。必须注意的是，南海问题归根究柢是中国和周边国家之间的纠纷，美国理论上无权参与，「自由航行」只不过为盟友出头「维持秩序」而已，如果中国跟周边国家搁置纷争，山姆大叔顿变得出师无名。

事实上，菲律宾已经得到总统杜特尔特批准，在南海与中国进行联合勘探。至于一度因南海问题与华陷入外交低潮的越南，亦跟中国关系回暖，两国高层官员恢复互访。中共中央军委副主席范长龙近日率团访问越南莱州省莱州市，越南国防部长吴春历则率团访问云南省红河州金平县，中越两军展开第四次边境高层会晤。此外，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山应越南共产党邀请，前往越南进行两天正式访问，会见越共总书记阮富仲等高层。

换言之，特朗普借力打力未必奏效，处理北韩问题还须与金正恩直接交锋，且看「火箭人」与「疯老头」怎样周旋。无论如何，全世界都只祈求这场「癫狗斗狂狼」的对骂，千万不要演变成生灵涂炭的烽火连天。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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