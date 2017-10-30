《明报》：习近平的新时代新在哪里？

（10月30日社评）

中共十九大将「习近平新时代中国特色社会主义思想」写入党章，在习近平向大会所作的3万多字报告中，有35处提到「新时代」，如强调中国特色社会主义进入了新时代，「在中华人民共和国发展史上、中华民族发展史上具有重大意义，在世界社会主义发展史上、人类社会发展史上也具有重大意义」。但这个新时代究竟指什么？新时代又新在哪里？习近平未有明示，但从他报告的字里行间，以及在新当选的政治局常委与记者见面会的讲话中，可以捕捉到这个新时代的意思。

习近平在报告中称，新时代「意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃」，按中共的表述，毛泽东创立新中国，是中国人民站起来的标志，而邓小平的改革开放政策，则是中国人民富起来的开端，按此划分，习近平的新时代，就是中国「强起来」的时代了。

所谓强起来，邓小平当年曾设想中国现代化发展的「三步走」战略，第一步，从1981年到1990年，国民生产总值（GDP）翻一番，解决人民的温饱问题，这在1980年代末已基本实现；第二步，1991年到20世纪末，GDP较1980年翻两番，达到初步小康；第三步，到21世纪中叶，人均GDP达到中等发达国家水准，基本实现现代化。后来江泽民对此作出修订，提出2021年中共建党100周年GDP较2000年再翻两番，基本实现现代化；到2049年中华人民共和国建国100周年时，建成现代化国家的「两个100年」计划。

习近平在十九大报告中，对从2020年到2050年的现代化目标再作出两阶段具体规划：第一个阶段从2020年开始，「在全面建成小康社会的基础上，再奋斗15年，基本实现社会主义现代化」；而第二个阶段，「从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗15年，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国」。这个将持续30年的「新两步走」规划，「就是新时代中国特色社会主义发展的战略安排」。

由此可见，习近平所说的新时代，就是指未来这30多年，即中国现代化发展的最关键时期，「新两步走」的战略安排获十九大通过，意味着被确立为中共的长期指南，换言之，习近平新时代中国特色社会主义思想至少影响中国未来30年。过去邓小平为后来的领导人规划了小康社会蓝图，被称作改革开放总设计师。今日，习近平也欲为未来的领导人规划一幅富国强军的宏伟蓝图，他是否能成为新的总设计师，仍有待时间检验。

习近平在新常委见面会上表示，明年将迎来改革开放40周年，后年将迎来中华人民共和国成立70周年，表面上谈的都是下一个五年任期之内的事，但实际上，却令人联想到两件大事与其历史定位的暗合。到中华人民共和国立国100周年时，或可看出，头30年是毛泽东（包括后来的华国锋）时代，改革开放后40年则是邓小平时代，江泽民、胡锦涛都不过是邓总设计师规划下的工程师、执行者而已，而之后的30年则进入了习近平新时代，中国成为世界强国，中华民族的复兴得以实现。

不过，未来5至10年中国将处于各种潜在政治经济风险集中爆发、各种深层次社会矛盾集中显现、各种政治势力集中摊牌的周期。新时代既充满希望，也面临风险挑战。把握得好，可以成为千年盛世的开端；把握不好，中华民族也可能面临巨大灾难。习近平在报告中指出，「社会是在矛盾运动中前进的，有矛盾就会有斗争。我们党要团结带领人民有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，任何贪图享受、消极懈怠、回避矛盾的思想和行为都是错误的。」这番话说明，中共领导层对新时代将要遇到的各种矛盾问题是有最坏打算。

明白了习近平这个新时代所指的内涵，对于中共未来的一些政策取向就不会奇怪：发展经济有新理念，组织人事亦有新思维，而十九大未如预期般安排所谓隔代指定接班人，也可算作新时代的新做法。其实，中共自邓小平以降，打破干部职务终身制已是大势所趋。十九大表面无与习近平年龄有代差级的新人入常，但不排除未来5年仍会有接班者出现，即使真没有「60后」接班，也不等于习近平五年后一定如外界揣测般恋栈不退。相信已被确立为「核心」的习近平，届时即使不担任领导职务，对内地政坛仍会保持相当的影响力。（完）

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