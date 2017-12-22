香港《经济日报》：内外风险交缠 人行币策如履薄冰

（12月22日社评）

中央经济工作会议前天结束，定调明年主旨为稳中求进，并将防风险放在首位。但明年外围环境比今年更复杂，货币政策要走平衡木更为困难，个中如何宽松有度，考验甚大。

中央强调未来3年都要防风险，而风险应有内外两方面。内部风险主要来自包括企业债和地方债等严峻问题，国际评级机构穆迪和标普为此已先后将中国主权信用评级降级。中央已积极着手处理，虽然问题可控，但在处理时仍如履薄冰。

令情况更纠结的，是中央虽将经济增长重心由速度转向质量，但不能不提防增速放缓太快，会否触发债务等问题恶化，甚或资金链断裂造成系统性风险。如今年第三季出口增长放慢，内地便又传出经济增长是否又要寻底的忧虑。正因如此，对于中经会对去杠杆着墨不多，外界早有预期。

惟内部风险还算可控，外部风险则是中央控制以外，只能绸缪应对，而明年外围环境却又比今年更复杂。特朗普牛市今年初令美汇急升，人币汇价变相贬值，人行要千方百计支撑人币汇价、遏住资金外流，好不容易才稳住形势，外汇储备更转跌为升。

明年却更麻烦，一方面美国储局持续加息和缩表，再加上国会通过税改，已有触发环球减税竞赛的苗头，如日本已率先跟进减税，将难免造成人币以至走资的压力。

加息叠加缩表和减税的冲击有多大，难以逆料，惟中央明显高度戒备，上周储局一加息，人行马上透过逆回购和货币市场操作利率，上调息率5个百分点，缓减中美息差收窄，惟存贷息率按兵不动，反映中央在应对上慎之又慎，避免过犹不及引爆其他金融风险。

另一方面，特朗普在国安报告中将中国定为战略竞争对手，实行旨在削弱美国的经济侵略政策，他很可能在经贸上向华动刀，如媒体引述白宫高层消息，可能对进口自中国的钢铁和铝，征税甚或配额。中美贸易战阴霾大增。

正因内外风险交缠，货币政策扩张不是，收缩亦难，故主调维持中性，但平衡木并不易走，尤其储局加息减债等若令人币沽压过大、出现走资潮，中央既要以行政手段大力干预，币策恐亦不得不略为收紧，其时只调高市场操作利率是否足够，不无疑问。明年币策可能中性偏紧，如何平衡风险是中央最头痛问题。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。