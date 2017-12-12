《信报》：和平奖颁发之日 核威胁高危之时

（12月12日社评）

废核组织获颁诺贝尔和平奖，拥核国家却纷纷冷待，没有一个核武俱乐部的成员愿意放弃这种被日本原爆幸存者瑟洛节子形容为「终极邪恶」的武器。此情此境，不禁再次令人想起英国文豪狄更斯的名句：这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代……我们全都会上天堂，也全都会下地狱。

诺贝尔和平奖颁奖礼日前在挪威首都奥斯陆举行，得主是推动《禁止核武器条约》的「国际废除核武运动」（ICAN）。正值朝鲜半岛战云密布之际，美、英、法、中、俄五大核武国皆没有派大使出席，不满之情溢于言表，同时为「和平」两字带来讽刺意味。ICAN行政总监菲恩（Beatrice Fihn）领奖致词时发出智慧的警语：「不是核武灭亡，就是人类完蛋。」不幸的是，言者谆谆，听者藐藐，各国始终认为废除核武才是愚蠢行为，当中最执迷不悟的非美国和北韩莫属，这两个国家的元首不断咬牙切齿互相恐吓要把对方彻底消灭。

二战结束之后，人类经历过最接近第三次世界大战的危机是一九六二年的「古巴导弹事件」，结果在剑拔弩张的情况之下化险为夷，有分析指出那是美苏冷战的「恐怖平衡」产生作用。美国和苏联心知肚明，不管任何一方发射核弹，无可避免的是「互相保证毁灭」（Mutual Assured Destruction，简称MAD），于是这两个死对头尽管斗得七窍生烟，核武如箭在弦，仍然千方百计保持克制，地球村才逃过了生灵涂炭的核战浩劫。

今时今日的拥核国增加至九个，除了传统的美、英、法、 中、俄之外，还有印度和巴基斯坦（又是互缠互斗的死对头），另加一个以色列（虽然没有承认，但亦没有否认），再加一个虽然细小却巴闭的北韩。在这局面当中，「恐怖平衡」尚可发挥作用吗？显而易见，光是一个桀骜不驯的北韩首脑金正恩已然叫人头疼，不巧的是现在的美国总统也非冷静处理古巴危机的甘乃廸，而是习惯不按常理出牌的特朗普，所以菲恩接受和平奖时提出的警告并非杞人忧天，她说道：「美国和北韩的领导们都拥有毁灭世界的能力，而该能力不应该由任何人所拥有。」

如果美国继续恰如其分饰演「国际警察」的领导角色，核战危机也许有机会稍为纾缓，奈何特朗普上任以来，种种即兴行径皆让人摇头叹息，不但没有殚精竭虑促进和平，反而在火药库里蛮干瞎闹，最新例子是罔顾国际社会包括西方盟友的一致反对，断然单方面承认耶路撒冷为以色列首都，无疑导致以巴和谈更加遥不可及。

众所周知，巴勒斯坦跟以色列其中一个关键性争议是圣城地位，前者志切建国并且希望将首都设于东耶路撒冷，特朗普为了向国内亲犹太人的支持者兑现竞选诺言，竟真个承认耶路撒冷为以色列首都，无异于一手戳破巴人好梦，同仇敌忾的阿拉伯世界必定怒火中烧。巴勒斯坦外长马勒基（Riyad Al-Maliki）表明，美国已经变成争斗的参与者，不再承认美国的调解角色。

特朗普一方面宣扬民粹主义的「美国优先」，另一方面又展现其手段粗疏不理后果的「唯我外交」，担任维护世界和平的「国际警察」怎还有说服力？孤立的美国要是失去领袖风范，对于化解威胁全人类的核战危机是百害而无一利，现在连北韩亦乘机站上道德高地，谴责特朗普在圣城问题上做出「卤莽及邪恶的行为」。

诺贝尔和平奖颁给努力不懈争取核武国放下屠刀的「国际废除核武运动」，本来可为世人带来一丝希冀，可惜现实十分吊诡，和平奖颁发之日，核威胁高危之时，朝鲜半岛既笼罩在硝烟弥漫的重重危机之中，拥有核武的以色列亦在中东树敌益甚而乱局恶化。狄更斯说得没错，这是智慧的时代，也是愚蠢的时代。

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