香港10月私人住宅楼价指数连续一年破顶 惟豪宅楼价轻微下跌

路透香港11月30日 - 香港差饷物业估价署周四发表临时数字显示，今年10月全港私人住宅楼价指数连续第12个月创新高，按月升幅比9月略为加快，主要受中小型住宅楼价上升带动，但E类大面积豪宅的楼价按月则轻微下跌。

10月全港私人住宅楼价指数报342.4，较9月调整后数字340.6升0.53%，亦比9月调整后的0.35%升幅为高。今年首10个月，整体楼价累积升11.4%，楼价此番涨势已持续长达19个月。

住宅租金涨幅则略见放缓，10月私人住宅租金指数按月升0.43%，9月调整后升幅为0.49%。

以面积大小划分，10月A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升0.24%、0.65%和0.9%；除A类住宅外，B和C类住宅月内升幅均较上月明显加快。

至于D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）10月楼价按月分别升0.24%和跌0.16%，9月份调整后分别为升0.37%和持平。

租金方面，10月整体私人住宅租金按月升0.43%，略低于9月0.49%的涨幅。月内A、B及C类住宅租金平均涨0.58%，D、E类单位租金则跌0.85%，为该类别单位自去年11月以来首次下滑。

香港住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，至今已连续12个月破顶。香港金融管理局5月下旬宣布推出第八轮逆周期措施，进一步收紧非首次置业人士的按揭，冷却部分住宅成交，对楼价的影响在第三季较为明显。

近日与供楼按揭挂钩的一个月港元银行同业拆息（HIBOR）连续五个交易日上升，周三（29日）涨至1.00304厘，拆息上升对楼市的影响有待观察。（完）

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