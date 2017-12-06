香港中环写字楼租金连续第二年居全球最高--仲量联行

路透香港12月6日 - 国际房地产服务商--仲量联行周三发表报告称，香港中环连续第二年成为全球最昂贵写字楼城市，但非核心商业区与中环写字楼租金差距达64%，能提供价格较低的写字楼，有助保持香港的竞争力。

仲量联行最新发表的《全球优质写字楼租金走势》研究报告显示，全球写字楼租金最高的城市为香港中环，其次依序为纽约中城区、伦敦West End、北京金融街及加州矽谷。全球十大最昂贵写字楼城市中，有七个位于亚太区，中国城市更占去五席。

中环的每年平均每平方尺租金高达323美元（相当于每月平均每平方尺约210港元），较第二位纽约中城区194美元高66%，而第三及四位的伦敦West End及北京金融街的租金相当接近，分别为193美元及190美元。

“中国强劲经济表现带动香港中环、北京金融街、北京核心商业区、深圳福田及上海浦东晋身排行榜前列位置。联同印度德里、东京丸之内两个城市，令亚太区共有七个城市成为全球10个写字楼租金最高城市。”仲量联行亚太区商业部及综合设施管理部董事总经理Jeremy Sheldon表示。

仲量联行研究部主管马安平指出，香港优质写字楼租金高企，主要由持续的供应短缺及中资企业庞大需求所支持；空置率低在今年第三季带动香港写字楼租金按季上升0.8%。

他称，企业寻求租金相宜的办公地点，搬迁潮将成趋势，现时中环与港岛东鰂鱼涌等商业区的租金差距已高达64%。

该行预期，明年中环甲级写字楼的租金将最多升5%，由于中环以外地区不乏高质素而价格较低的写字楼，能保持香港的竞争力。

优质写字楼租金是指在每个城市商业核心区质素最高的商厦内，租用面积逾1万平方尺写字楼所需支付的租金。（完）