香港《经济日报》：两韩紧张降温 危机悬而未解

（1月10日社评）

南北韩昨天恢复高层接触，并取得进展，令紧张形势降温。对北韩来说，会谈换取更多时间发展核武，而对不想动武、藉两韩紧张在区内兜售军火的美国来说，局势暂时缓和亦非坏事。

两韩高层官员昨在板门店举行两年来首次会晤，气氛良好，北韩同意率团参加下月在南韩平昌举行的冬季奥运会，并在今天重启西海地区的军事热綫，缓和两年来的紧张关系。

会谈成功破冰，却未有带来重大突破，一来每逢南韩有大型体育盛事举行，北韩也认定是谈判良机，态度每有所软化。

二来北韩对发展核武的基本立场始终没有改变，因这是确保北韩政权生存的重要筹码，故当南韩代表赵明均要求进行朝鲜半岛无核化会谈时，北韩代表李善权不作任何回应。

北韩今次要求恢复高层接触，主因是核武技术进入关键时刻，外界估计最快今年内可掌握将核弹头放进洲际导弹的技术，在美国不断加大国际对北韩制裁力度下，平壤才不得不放软身段，争取时间推进核导弹技术。

对美国来说，今年很可能是美朝互动的分水岭，华府面对究竟应否对朝动武？还是承认北韩拥核的两难抉择？美国很大可能要选择后者，底因有二。

其一，不管美国采取只针对金正恩的斩首行动，还是大规模轰炸核武及导弹基地，却无法彻底摧毁北韩短程导弹和大炮。一旦北韩作报复性还击，对美军驻韩日基地将造成重大破坏，以至日韩盟友重大人命伤亡。前国师班农曾透露，除非有能力避免首尔几百万平民在开战首半小时被杀，否则不可能对朝动武。

其二，美要对朝动武，并非特朗普完全可以话事，必须顾虑区内多国反应，因战争牵涉太多国家，例如日韩盟友承受不起战火波及而沦为废墟，中俄也不愿见到大批北韩难民涌入，更担心美国势力乘机推进至家门，故反对声音极大。

从现实角度来看，美国对朝动武的风险不大，也弊多于利，但美国亦难容两韩走得太近甚或和解，除因局势持续紧张，才有利美国向日韩以及其他亚洲国家大卖军火之外，美国亦需借朝鲜半岛，掌控日韩等在亚洲的重要杠杆，谋取围堵中国等战略利益。故两韩若走得太近，美国必要时可能从中作梗。（完）

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