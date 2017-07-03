《明报》：习近平访俄德 再会特朗普是焦点

（7月3日社评）

刚结束访港的国家主席习近平，今日又将启程，赴俄罗斯、德国国事访问，并出席于汉堡举行的20国集团（G20）峰会，这将是十九大前习近平最后一次重要的外访，虽然中俄、中德关系今年都面临新局，但习近平与美国总统特朗普在峰会上的会面才是此行的重头戏。就在峰会前夕，美国宣布对台新一波售武和制裁与朝鲜有关的中资银行，这些会对习特第二度会面带来何种影响，值得关注。

今次是习近平上任4年多来第六次访俄，也是他与俄国总统普京年内第三度会面。但今年以来，中俄关系面临一些微妙转变。自从4月习近平与特朗普会面后，中美破天荒达成了能源合作的意向，中国将会输入美国液化石油气（LNG），令中国对俄国远东油气管道的需求大幅下降，如何处理能源合作问题，将是困扰习近平和普京的难题之一。此外，由于莫斯科将中国的冤家对头印度引入上海合作组织，被视为俄罗斯对冲中方影响力的举措，在最近中印边界摩擦事件发生后，中俄关系也备受考验。此外，最近俄罗斯对解决朝鲜核问题提出了自己的路线图，主张以对朝鲜的安全保障换取平壤去核化，虽然思路与中方的「双停止」倡议大同小异，但却有与北京争夺对半岛事务主导话语权的意味。

这也是习近平上任以来第二度官式访问德国，上月24日，中国两只大熊猫抵达柏林，在德国掀起一阵热潮，习近平此次将与德国总理默克尔一同主持当地熊猫馆开馆仪式，令其德国之行有较好气氛。

德国是中国在欧洲最大贸易伙伴，双方在经贸方面的关系一向强劲。上月初，国务院总理李克强访德时，默克尔曾表态，欧盟应当履行《中国加入世界贸易组织议定书》第15条（即在中国加入世贸15年后承认中国的市场经济地位）的条约义务。但后来李克强到访欧盟总部时，却未能就此议题达成协议。习近平今次访德，在说服欧盟领导层改变态度方面也不乐观。

习近平今次访德的主要目的是出席在汉堡举行的G20峰会。去年的G20杭州峰会，曾令默克尔印象深刻，今年汉堡峰会的主题「塑造联动世界」（Shaping an Interconnected World）中的「联动」一词，就与杭州峰会相呼应，也暗合中国的「一带一路」倡议。

在今年的汉堡峰会上，主张「美国优先」并宣布退出巴黎气候协定的美国总统特朗普，恐怕会成为众矢之的。与此相对照，中国声称坚持履行巴黎协定义务，预料习近平将在峰会上重申他年初在瑞士达沃斯论坛上的论述，扮演新型全球化的新旗手。

在汉堡，习近平与特朗普的第二度峰会更引人注目。自从两人4月于佛罗里达州海湖山庄首度会晤后，中美关系亦喜亦忧，百日贸易谈判有重大进展，首轮外交与安全对话亦取得一定成果；但由于美方认为中国在向朝鲜施压弃核上进展不大，近期对华外交有趋强硬之势，先是美军战舰重临南海执行「自由航行」任务，又将中国列为贩卖人口严重国家并扬言制裁；国会又通过决议允许海军战舰停泊台湾港口，挑战一中政策底线。连串事件，都给中美关系蒙上了一层阴影。

就在上周末，美国宣布因为涉及对朝鲜汇款，将制裁中国丹东银行，这是美国首度因朝鲜问题向内地银行开刀。与此同时，美国更宣布将售予台湾价值约14.2亿美元武器。一般分析认为，美国的连串举动，显示华府对中国已经失去战略耐心，标志着自习特两人海湖山庄会谈后开启的中美蜜月期已经结束。

尽管特朗普对台售武并非出人意表之举，而且金额和出售的军备先进程度在历届总统对台军售中都不算突出，但中方的反应仍然强烈，驻美大使崔天凯罕见地直指美方「屡教不改」，扬言不排除会有后续反应。国台办发言人马晓光更指，任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果，似是严厉警告台湾的蔡英文政府。

连串事件的确证明中美关系缓和的脆弱，但习特两人出于各自需要，都会珍惜今次的会面机会，再度确认合作共识。因为习近平要确保十九大前良好的外部环境，仍需美方的合作；而特朗普在成功为美国牛肉和液化石油气打开中国市场之后，还要进一步争取经济实利，兑现其竞选时改善经济的承诺。至于下半年特朗普预定的首次官式访华，双方更要确保能够取得成功。因此，不排除双方会在市场开放、贸易平衡，甚至刘晓波出国治疗等议题上有利益交换。

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