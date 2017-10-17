香港《经济日报》：人行预告经济好 利加力去杠杆

（10月17日社评）

在外界认为内地下半年经济会减速下，人行行长周小川在中共十九大召开前夕，突指下半年有望7%增长，令人相信十九大人事底定加上经济增长有力，中央将加力挺进经济改革。

内地经济在上半年录得6.9%增长后，7至8月数据放缓，即使9月新增贷款、PMI增长胜预期，外界估计本周四公布的第三季GDP增长只有6.8%，第四季应会再低一点。惟周小川突指下半年有望7%增长，不禁令人疑惑，作为人行行长的他，这个乐观预测底因，可能有二。

其一，统计局将把科研支出纳入GDP统计内，令经济增长会向上调。其二，他可能掌握了一些数据，反映经济胜外界预期。值得注意的是，在经济基调较预期佳，可承受较大改革冲击下，十九大后人事布局底定，国家主席习近平权力更巩固，习势加力攻坚经改，以实现念兹在兹的中国梦。

这最少有5方面，一是习力倡的「三去一降一补」供给侧改革，即去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板。二是扶助中小微企，扭转经济向好但中小微企经营难的老问题。三是楼市改革，包括建立长效机制，落实「房子是用来住的」。

四是金融改革包括人民币国际化，推进信贷去虚入实，服务实体经济。五是国企改革，包括强强合并，打造能在国际市场争雄的中国巨企，并进行中国特色的混改，引入私人资本提高市场化，并确保企业配合国家政策。

内地加快经济改革，争取更多改革红利是好事，惟当中有一定风险与挑战，主要有二。其一是楼市。内地经济被楼市骑劫，令有关改革一直投鼠忌器，目前楼控大都是行政措施如限购、限价等5限，只是硬将楼价遏下去，楼市根本问题未解，传闻中十九大后的长效机制，能否标本兼治？又会否药力过猛，拖累经济？

其二是债务。外国不断唱淡中国经济前景的主要论调，就是债务尤其企债过重，中央推动债转股、清理地方债务平台等，就是明白到问题相当严重。目前整体债务问题应在可控之内，但地区性或行业性的债务以至资金链的计时炸弹，还须中央着力解决。

个中要求中央既有改革意志，又有足够且有力的政策工具和灵活手腕，不会引起金融震荡或楼泡爆破。内地经改若能跨过这关，有望踏上较高增长的新台阶。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。