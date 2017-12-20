香港《经济日报》：美国“特”式国安，矛盾左摇右摆

（12月20日社评）

美国总统特朗普昨发表首份国家安全战略，惟报告内容与演辞却落差甚大，凸显他与官僚精英的分歧，如何落实成具体政策不无疑问。但经贸实利是其主要看法，对华动手机会高。

外界高度关注特朗普首份国安报告，毕竟理论上美国未来4年的国安以至外交政策应以此为主导，但现实却未必如此，个中场内场外特朗普与俄罗斯总统普京的互动，实堪玩味。

国安报告高举特朗普力主的美国优先，是国安核心基础，又将中俄定性为战略竞争对手，指两国挑战美国影响力和利益，试图破坏美国的安全繁荣，如力言俄罗斯利用科技和宣传工具干预别国选举，此路向明显与主流精英尤其情报部门一致。

而曾经漠视情报，力言相信普京并无干预美国选举的特朗普，刚巧在发表国安报告前一天，与普京共谱和谐曲：普京致电特朗普，感谢美国提供情报，粉碎国内一宗恐袭，并会投桃报李，一旦有涉美的恐袭情报，将即时通报美方。特朗普昨再下一城，在有关报告的讲话中，脱离文件主调，大谈美俄合作的重要性。

出现报告归报告、特朗普有特朗普讲法的戏剧性场面，反映两个重要方面。其一，国安报告是折衷产物，既要突出特朗普的美国优先主张，又要顾及官僚系统与精英包括情报部门的判断，实际分歧仍然严重。

其二，这反映特朗普政府的外交政策难言成形与稳定，报告只是将过去一年的白宫主张凑合，故实存不一致以至矛盾，如强调要维持和平及推进美国影响力，但其美国优先大有孤立主义色彩，如不顾盟友反对，承认耶路撒冷是以色列首都，都削弱了美国在全球的领导威信，更削弱国际影响力。

此令人担心，在特朗普与国家精英尤其官僚系统的意见持续分歧下，国安与外交政策会否摇摆不定，实际举措将依双方角力及国内政治形势而一时一样，甚至引致误判。这是各国与美国交往交手所面对的「特」式风险，却亦是可绸缪的空间。

大体而言，特朗普对俄将较友善，在迫不得已下才会出招，向国民交差。对华则因其高举经贸实利，已首次将经济利益列为国家安全，势对华经贸开刀。惟这对北京并非最糟情况，只要美国不以意识形态为难中国，北京在经贸利益大可有商有量。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。