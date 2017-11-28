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香港《经济日报》：比特币现泡沫 各国监管更难
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2017年11月28日 / 凌晨1点30分 / 2 天前

香港《经济日报》：比特币现泡沫 各国监管更难

1 分钟阅读

（11月28日社评）

尽管金融界质疑虚拟货币比特币是个骗局，中国政府更加以取缔，但比特币价格依然急升，昨逼近1万美元大关，投机味浓，市场已出现泡沫，投资者沾手虚拟货币须小心。

比特币价格在11月大上大落，月初曾急跌20%，过去两周急升50%，昨报9,612美元。比特币近日急升，皆因美国芝加哥商品期货交易所传出利好消息，指12月将推出比特币期货。

比特币今年累升8.6倍，其他虚拟加密货币如以太币，今年更累升逾56倍，升势非常吓人。虚拟货币并非法定货币，但资金不断涌入炒卖，市场对此现象呈两极化。摩根大通行政总裁戴蒙9月曾炮轰比特币是个骗局，买入者是愚不可及，股神巴菲特更指比特币是真正泡沫；但英伦银行行长卡尼认为，加密货币为金融业带来潜在革命。

市场对比特币看法两极化，须从该币的优劣处说起。好处之一是这种货币采取区块链技术，毋须倚赖第三方，通过自己分散式节点进行网络数据的储存、验证、传递和交易，令交易可以匿名进行，而有关交易资料是无法纂改。此技术正被环球各大金融机构积极研究，被视为重要金融科技之一。

其二，比特币2009年推出时的背后理念，是针对金融海啸后美国、英国、欧盟和日本等央行滥印钞票所引发的乱象，有人决定在网上研发大家的货币，并以特定的演算法设了发行2,100万个的上限。

至于弊处，有两方面。其一是不像股票、商品那样有历史传统估值方法，加上供应有限，投机者疯狂炒卖，令币值大上大落。其二，由于采取区块链技术，成为毒贩和犯罪分子洗黑钱的最佳工具，甚至成为黑客用来勒索的工具。例如早前有黑客入侵纵横游旅行社电脑系统锁机，要求支付比特币赎金才解锁。

正因为比特币是一种技术革新，美英央行和国际货币基金组织倾向采取开放、包容态度，问题是如何纳入政府监管，例如将它当成商品来处理。中国政府对金融创新抱开放态度，惟强调金融稳定，比特币却不受金融监管体系控制，故人行采一刀切手法打压，只倾向由官方开发数码货币。本港金管局强调比特币是虚拟商品，须慎防用比特币洗钱的风险。

各国政府应对比特币取态不同，造成极大落差，监管更难，令比特币易被疯炒，泡沫愈谷愈大，投资者需时刻保持警惕，慎防风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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