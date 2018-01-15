香港《经济日报》：欧日央暗示收水 环球水浸不再

（1月15日社评）

欧洲和日本央行上周暗示可能收水，以应对环球资金今年可能回流到美国的威胁，因若再持续宽松货币政策，将处于不利形势。这意味环球水浸将有所改变，币策朝正常化迈近一步。

欧央上周公布去年12月会议纪录，显示若经济持续扩张，通胀进一步趋向2%目标，对未来行动的指引将缓慢改变，并可能考虑在今年初调整行动指引。这被解读为欧央准备好9月撤出买债计划，令欧元升破1.2算关口，美汇收报90.97，跌近1%。

无独有偶，日央上周突然减少买长债200亿日圆，亦让市场猜想日央可能减码超级量宽币策，日圆汇价应声上升。

欧日央行的小动作，令市场波动，皆因美国今年可能加息3次，并持续加大减买债规模，都有利美汇。加上税改落实后，美国跨国企业停泊在海外的2.6万亿美元盈利，有可能在缴付一次性较低汇回税后，陆续将资金调回美国，意味庞大资金会从欧洲、亚洲和新兴市场国家撤走。

环球央行都担心资金撤走对本国经济的影响，若继续采取量宽币策，将处于弱势，故不得不收紧币策。加拿大和英国央行早在去年下半年加息，加央甚或本周再次加息以应对。

欧央本月起将买债规模缩减一半至300亿欧元，会议纪录暗示9月或停买债，现时连日央亦减买债，规模虽小，但象征意义远大于实际意义，令市场预期环球央行会收水。

中国人行亦有所动作，除透过微调市场利率操作工具外，还减慢去年12月份广义货币供应（M2）增速，令今年M2增速下降成新常态，管住货币供应总闸门，在去金融杠杆之余，还保持货币信贷和社会融资规模合理增长，不影响实体经济，以收中性偏紧平衡币策效用。

欧央会否在9月停买债，暂时不得而知，这要视乎德国政府组阁是否成功、意大利3月大选会否出现黑天鹅而定。一旦支持脱欧的意大利五星运动党和政见较近的北方联盟胜出，不但会令欧元走弱，还会影响欧央收水步伐。

过去10年环球水浸，导致资产价格不断膨胀，现在有迹象显示各国准备收水，预示资金和资产价格将会有变，投资者要做好心理准备和风险管理。（完）

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