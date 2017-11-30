香港《经济日报》：储局新主席要胜任 还看危机应变力

（11月30日社评）

准储局主席鲍威尔昨在参议院银行委员会听证会发言，首次与市场沟通，表现中规中矩，既无惊喜，也无惊吓。惟真正考验并非来自议员的诘问，而是他在未来金融危机中的应对能力。

鲍威尔出席任命听证会，市场关注储局未来政策取向会否有变，希望从其发言窥探蛛丝马迹，整体而言可归纳成三点。其一，延续现任储局主席耶伦的货币政策。他强调，美国经济数据强劲，失业率低至4.1%，仍有下调迹象，预计经济增长今年可达2.5%，令12月加息的理由愈来愈充分，储局会继续循序渐进加息。惟他对持续低通胀大惑不解，若未来通胀仍疲弱，或减慢加息步伐，令明年加3次息存在变数。

其二，会继续缩表。储局10月展开量宽以来的缩表行动，他会继续执行，并首次谈到实际缩表目标，在3至4年间，由4.5万亿美元降到2.5万亿至3万亿美元，即缩减2万亿美元，缩减规模温和。

其三，暗示对金融海啸后所实施的严厉监管有所放宽。他强调在实施金融监管后，现时美国已经没有大到不能倒的银行，银行比以前更稳健，拥有更高的资本和流动资产水平，能有效管理风险。今后储局应尽量避免让银行背负过重的监管要求，暗示支持总统特朗普放宽金融监管。

延续耶伦币策是市场预计之内，因鲍威尔过去5年有份参与制定储局政策，耶伦明年2月卸任后，他只是按部就班继续执行既定政策。问题是他摇身变为指挥，能否胜任呢？储局主席是个非常关键职位，其决定不但左右美国币策，甚至影响全球金融稳定，尤其是当面对突如其来的金融危机时，才是真正考验他的应变能力。

现时储局7个理事中有3个悬空，到明年更增至4个，而当年有份处理金融海啸的核心成员大都离职。虽然特朗普会委任一些华尔街实战派入储局，相信他们有能力解决危机，但问题是其应对方法会否太短视、没顾及中长期影响？

此外，鲍威尔是出身于投行，与华尔街有千丝万缕关系，可能为配合特朗普的政策而放松对银行的监管。这让人担心他会否与特朗普和财长姆钦的关系太密切，令储局未来决策很大程度受政府干预。

作为全球最有影响力的央行行长，新储局主席是否称职，须待他真正落场验证危机应变能力，方能建立市场信任，大家惟有拭目以待。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。