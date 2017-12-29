香港《经济日报》：港股大牛市 明年防两灰犀牛

（12月29日社评）

港股今年大牛市，恒指全年劲升35.7%，冠绝全球，主因是科网股火车头及中外资金大量流入。展望明年港股仍看高一线，惟科网股与资金流亦有灰犀牛风险，乐观中要警惕。

环球股市今年当旺，港股的表现更鹤立鸡群，恒指升约7,800点，创历年纪录，升幅达35.7%，执全球牛耳，本港股民身家水涨船高，自然高兴。此外，新股尤其新上市创科股表现亮丽，促成抽新股热，小股民亦能有所收获，股场可说喜气洋洋迎新年。

港股有如此好表现，底因主要有二。其一，企业尤其科网股盈利强劲，例如股王腾讯盈利不断冲高，第三季盈利增长按年更高达69%，远胜市场预期。一众科网股业绩大多理想外，普遍上市公司盈利亦随环球包括中港经济不俗而有较佳表现，即使一度停滞的内银股，盈利亦有所改善。

除业绩的基本因素外，还有中外资金蜂拥港股的强大动力。除沪港通与深港通畅旺，流入港股北水逾3,365亿港元外，环球仍然水浸下，今年流入港股外资亦达150亿美元，大量资金推涌，港股自然升个不亦乐乎。

展望明年，科网股业绩与资金流有望继续支持港股，但都有灰犀牛的风险。所谓灰犀牛，是相对于小概率而影响大的黑天鹅，也就是大概率而影响大的潜在风险。

科网股业绩方面，并不是说他们的盈利被认为会倒退，事实上，市场仍认为科网股盈利将续有不俗的增长，可望续撑港股。关键在于科网股的股价已反映了股民对盈利增长的高期望，一旦明年增幅虽不俗但追不上市场预期，科网股与大市便有调整风险。例如美股的亚马逊、港股的腾讯，其盈利是否都能不断有近6至7成或更高增长，挑战实在不小。

资金流方面，业界估计，基于内地资金仍会继续来港作投资组合配置，加上明年A股正式进入MSCI新兴市场指数，意味国际资金将要跟进作投资分配，令本港中资股有望受惠，明年港股可能仍有多达值4,000亿港元的中港资金流入。但当中风险在于美国储局继续加息与减债下，会否终于引发资金从新兴市场包括香港流走呢？此殊难逆料。

小投资者要留意，港股恒指已冲高35.7%，市盈率升至逾13倍，虽不算高，但明年升幅很可能逊于今年，此外还要警惕上述两头灰犀牛会否袭来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。