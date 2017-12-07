香港《经济日报》：特朗普玩火自焚 耶城起风云

（12月7日社评）

美国总统特朗普无视中东和欧洲盟友反对，将宣布承认耶路撒冷是以色列首都，并准备迁移大使馆。他此举形同玩火，既挑起中东地缘政治风险，又可能激发回教徒向美施袭。

白宫证实，特朗普已知会以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、约旦、埃及和其他阿拉伯国家领袖，准备在本港时间今晨宣布承认耶城为以色列首都，半年后将美国大使馆由特拉维夫迁往耶路撒冷。

耶路撒冷地位向来是个敏感议题，因基督教、犹太教和伊斯兰教都视之为圣城，以巴均视为首都。以色列在1948年立国，当时耶路撒冷一分为二，西耶路撒冷属于以色列，但东耶撒冷属于约旦。1967年以色列发动六日战争，夺取东耶路撒冷，并宣布定都耶路撒冷。

美国政客自1967年以来，一直主张承认耶路撒冷为以色列首都和迁移大使馆，直至1995年国会才通过有关法案，但时任总统克林顿没有落实法案，每半年签署豁免命令，避免大使馆迁往耶路撒冷，并声明须由以巴通过和谈解决耶城最终地位问题。之后的乔治布殊和奥巴马沿用此法，特朗普违反这种审慎立场，底因有二。

其一，要兑现竞选承诺。他去年当选其中一个原因，是获亲以色列和亲基督福音派选民支持，透过执行这条22年前通过的法案，讨好金主和选民。至于迁移大使馆也只是兑现口头承诺，并非即时落实，因要觅地选址和设计使馆，可能要几年时间才能落实，届时他可能已经卸任，新总统未必履行其承诺。

其二，是要试图自我实现预言。特朗普一直认为恐怖分子来自回教国家，上台后马上签署行政命令，禁止7个回教国家公民入境。即使法院屡次颁令阻止实施有关禁令，依然无阻他认定回教徒是邪恶的想法。

不排除他试图透过今次承认耶路撒冷是以色列首都，激起全球回教徒怒火，激发大型反美示威浪潮。一旦激进的回教徒向美国本土或境外设施发动恐怖袭击，令特朗普更振振有词，推出加强管制回教徒入境政策是理所当然。

特朗普此举无疑是在玩火，主动挑起中东火头，中东地缘政治紧张，甚至爆发暴力冲突是可以预见，但若果他为了要自我实现预言，利用恐惧来推动歧视回教徒政策，让自己的意识形态合理化，却是非常危险的做法。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。