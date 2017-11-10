《经济日报》：用钱换和谐 中美仍欠真诚合作基础

（11月10日社评）

中美昨签署破纪录2,535亿美元经贸合作协议，北京用钱换来中美关系再蜜月，惟中美经贸角力和争逐国际影响力的深层矛盾没真正解决，欠缺真诚合作基础，再蜜月恐仍将短暂。

国家主席习近平与到访的美国总统特朗普会晤后，中美签署历来最大金额的经贸协议。特取得丰硕成果，一改以往指摘中国在经贸不公平竞争的立场，宣称贸易问题不怪中国，并指北韩问题有解决方法，中美关系似转上和谐直路。

中美签署巨额经贸协议，实为各取所需。对北京来说，一来营造双方管控分歧、中美平起平坐的形象，二来趁此良机买自己最需要的技术或资源，如页岩气和液化天然气开发、手机晶片和飞机等，更名正言顺到美国投资，减少华府反华势力阻碍。

对特朗普来说，上任9个月来一事无成，能与中国达成巨额经贸协议，带来实质好处，包括拉来中国投资，为美国人创造更多职位，中方买波音飞机，增加美国出口，有助改善贸赤，成为向选民交差的政绩。所谓吃人口软，特才会好话说尽，贸易问题不怪中国。

问题是中美再蜜月能持续多久？此难乐观，因中国崛起挑战美国利益的深层矛盾并没解决。经贸上，美方因国家利益而未允放宽对华高技术出口管制；北京虽承诺将大幅放宽金融业的市场准入等，但强调按自己时间表和路线图，北京以国家安全包括金融安全为重，很难想像可让美企满意，经贸摩擦仍难避免。

特朗普此行的另一主题是朝核问题，中美虽同意继续全面、严格执行联合国安理会各项涉朝协议，但中美有各自国家利益考量，中方底线是北韩不能乱，故不会全面切断对北韩的经济支持，难望能令执意发展核武的金正恩弃核。特朗普反覆无常，随时又会埋怨北京没出全力。

其实，从特朗普访日时提及美国近日多番倡议的印太概念，即印度洋——太平洋海域，外界相信是拉拢印度加入与日本和澳洲等围堵中国，可见中美关系的中长期主轴，仍是为国家利益在地区以至国际上争雄。

习近平昨重申合作是中美唯一正确选择，因中国崛起需要稳定的国际环境，但对美国而言，则要处理中国崛起的挑战，故中美难衷诚合作，中美再蜜月期相信仍会像今年4月习特会后的首个蜜月期般，难以长久。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。