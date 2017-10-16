香港《经济日报》：拒认伊核协议 考验美政治制衡

（10月16日社评）

美国总统特朗普拒绝确认伊朗核协议，外界忧虑中东陷入更混乱局面。不论华府与国会是否「扯猫尾」，国会60日内决定是否恢复对伊朗制裁，将显示美国政制能否有效制衡总统。

特朗普在上月会见以色列总理内塔尼亚胡时，已预告全世界很快看到美国是否退出与伊朗在2015年签订的核协议。果然不够一个月特朗普就宣布，有关协议未能遏止伊朗侵略野心和导弹计划，美国不再确认该协议，更授权财政部制裁「伊斯兰革命卫队」。

有份参与该协议的法、英、德已发表联合声明敦促美国三思。事实上特朗普是强词夺理，因国际原子能机构先后8份报告，都确认伊朗符合所有协议条款。

在符合所有条款下，伊朗若仍要面对美国单方面撕毁协议，必会大力反弹，不但重启核武发展，在中东各处与美国的明争暗斗势更激烈，在伊拉克和叙利亚攻打「伊拉克和黎凡特伊斯兰国」（ISIL）上亦可能生变数，令中东更乱，对西方国家难言好处。

现时球已交到美国国会手上，因特朗普留有一手，尚未如竞选承诺撕毁协议，而是华府不予确认，将协议去留交予由共和党主导的国会，在60日内决定是继续协议、否决协议、抑或要修改协议。

因此，有声音猜测特朗普在不理国务卿、国防部长、国家安全顾问的警告下，硬是不确认协议，只是姿态上讨好共和党鹰派、亲以色列权贵、极右国民，将与共和党国会议员合演黑白脸，最终保留或要求修订协议，而非丢弃协议。

不论如何，由于兹事体大，未来60日肯定是各方角力焦点。一来共和党并非铁板一块，有不同利益存在，亦有忧虑在反伊朗上走得太远，将不利美国在中东的利益。二来该核协议参与国还有中、俄、英、法、德和欧盟，到目前为止，她们都不认同特朗普的决定，若美国硬来重新制裁伊朗，那美国是否要制裁已重返伊朗的中俄欧企业，例如进口伊朗原油的跨国石油公司？美国政要是否不顾利益，陪特朗普大走美国孤立路綫？

自特朗普上任以来，外界一直关注美国内政外交会否剧烈扭转，但在政治制度制衡下，他在内政上几近一事无成。现时此制度再面临挑战，在外交上是否亦能制衡特朗普？此对美国外交以至国际形势，有重大意义。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。