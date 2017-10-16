FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
香港《经济日报》：拒认伊核协议 考验美政治制衡
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#财经视点
2017年10月16日 / 凌晨1点46分 / 6 天前

香港《经济日报》：拒认伊核协议 考验美政治制衡

1 分钟阅读

（10月16日社评）

美国总统特朗普拒绝确认伊朗核协议，外界忧虑中东陷入更混乱局面。不论华府与国会是否「扯猫尾」，国会60日内决定是否恢复对伊朗制裁，将显示美国政制能否有效制衡总统。

特朗普在上月会见以色列总理内塔尼亚胡时，已预告全世界很快看到美国是否退出与伊朗在2015年签订的核协议。果然不够一个月特朗普就宣布，有关协议未能遏止伊朗侵略野心和导弹计划，美国不再确认该协议，更授权财政部制裁「伊斯兰革命卫队」。

有份参与该协议的法、英、德已发表联合声明敦促美国三思。事实上特朗普是强词夺理，因国际原子能机构先后8份报告，都确认伊朗符合所有协议条款。

在符合所有条款下，伊朗若仍要面对美国单方面撕毁协议，必会大力反弹，不但重启核武发展，在中东各处与美国的明争暗斗势更激烈，在伊拉克和叙利亚攻打「伊拉克和黎凡特伊斯兰国」（ISIL）上亦可能生变数，令中东更乱，对西方国家难言好处。

现时球已交到美国国会手上，因特朗普留有一手，尚未如竞选承诺撕毁协议，而是华府不予确认，将协议去留交予由共和党主导的国会，在60日内决定是继续协议、否决协议、抑或要修改协议。

因此，有声音猜测特朗普在不理国务卿、国防部长、国家安全顾问的警告下，硬是不确认协议，只是姿态上讨好共和党鹰派、亲以色列权贵、极右国民，将与共和党国会议员合演黑白脸，最终保留或要求修订协议，而非丢弃协议。

不论如何，由于兹事体大，未来60日肯定是各方角力焦点。一来共和党并非铁板一块，有不同利益存在，亦有忧虑在反伊朗上走得太远，将不利美国在中东的利益。二来该核协议参与国还有中、俄、英、法、德和欧盟，到目前为止，她们都不认同特朗普的决定，若美国硬来重新制裁伊朗，那美国是否要制裁已重返伊朗的中俄欧企业，例如进口伊朗原油的跨国石油公司？美国政要是否不顾利益，陪特朗普大走美国孤立路綫？

自特朗普上任以来，外界一直关注美国内政外交会否剧烈扭转，但在政治制度制衡下，他在内政上几近一事无成。现时此制度再面临挑战，在外交上是否亦能制衡特朗普？此对美国外交以至国际形势，有重大意义。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below