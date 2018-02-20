香港《经济日报》：防美食髓知味 华须反制贸易制裁

（2月20日社评）

刚进狗年，中国便遇麻烦，美国总统特朗普很可能因国会今年年底改选，赞同商务部建议，对包括从中国进口的钢材与铝材大加关税。北京宜汲取2002年欧盟经验，迫美撤措施。

新年伊始，美国便教北京头痛，美商务部以国家安全为由，上周五建议就钢材与铝材大加进口关税，分别提出3个方案，包括对全球进口钢材征收24%以上、铝材征收7.7%以上关税；针对中国等部分国家就钢材进口征53%以上、铝材征23.6%以上关税，并限定其他国家对美钢铝出口量不能超过去年；又或将从各国钢铝进口量限于去年的63%与86.7%水平。

特朗普将最迟于4月作决定，虽然2002年美国暂征钢材进口关税是害大于利，不但令GDP受损，当时更失去约20万个职位，但特朗普很可能认同建议。

此因特朗普上周与国会议员会面时，表示开征关税有利创造大量职位，更表明虽希望能保持较低价格，但亦要保障国家安全所需的钢材与铝材工业。

更重要的是，美国国会将于今年底进行中期选举，特朗普要稳固共和党的钢铝行业票源，势政治先行。

中国去年虽然分别只是美国的第11及第4大钢铝进口来源地，即只占不足2%和10%钢铝进口量，但近年增长较快，在美国商务部提出的针对方案榜上有名，必成为受害者。

北京要作出对应措施，尤其要汲取国际制衡2002年美国大增钢材进口关税的经验。当时众多受害国向世贸组织申诉得直，壮大了反制理据和声音。惟当时世贸以美国进口钢材其实下降而判美国败诉，而去年美国进口钢铝材确在上升，故结果难完全一样，但经世贸仲裁而连结多国，始终有利增强谈判力。

更重要的是，欧盟当时威胁对从美国进口总值约22亿美元的货品实行报复措施，有关措施更针对共和党与民主党在总统选举中势均力敌的州份，迫使时任美国总统小布殊于2003年底撤销进口关税。故北京亦要拟就适量但具经济及政治火力的反制裁措施。

由于美国贸易保护主义措施将陆续有来，例如特朗普去年启动了就知识产权及强制科技转型的对华调查，故北京须藉今次贸易纠纷，向华府警示就算要拿政治好处，亦要适可而止。

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