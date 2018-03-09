《信报》：金正恩“狼不来了”的故事姑妄听之

（3月9日社评）

南韩主办平昌冬季奥运会可谓收获甚丰，一方面赢得国际声誉，另一方面换来两韩融冰，朝鲜半岛局势随时出现戏剧性发展。平壤政权摆出和解姿态，最高领袖金正恩甚至答应在四月底破天荒跨越三八线，前往板门店”和平之家”与南韩总统文在寅会晤，表面上不乏诚意与善意，然而基于前车之鉴，各方反应普遍猜疑，极其量是审慎乐观。

北韩藉着平昌冬奥伸出橄榄枝，既容许运动员参赛，又安排”御妹”金与正赴会，尤其重要的是停止试射导弹挑衅，整个朝鲜半岛难得一见祥和亲善、喜气洋洋。两韩关系瞬间暖化，顺着如此一个和风轻拂的势头，金正恩开启门禁，招待南韩特使、总统安保室室长郑义溶进入神秘的劳动党总部，彼此侃侃而谈四小时。据郑义溶引述，金正恩声称“无核家园是先人遗训”，他愿意跟美国对话，只要北韩的军事威胁疑虑消除，国家安全体制获得保障，就没有理由拥有核武器。此外，金正恩又承诺不会对南韩使用核武或常规武器。

谈到先人，不得不重温一下金正恩父亲之历史，即是北韩已故领导人金正日的所作所为。二○○○年六月，金正日跟时任南韩总统的金大中会晤；二○○七年十月，金正日再跟时任南韩总统的卢武铉会晤，两次首脑会晤的主要话题都围绕着半岛无核化，可是舌尖上的天南地北仅属缓兵之计，实际上北韩根本无意放弃核武，反而利用两韩交流的喘息机会进一步秘密研制导弹，才会产生今时今日平壤连洲际导弹也能够成功生产的局面，并且利用其冲出太空重返地球的远征威力恐吓美国，惹得白宫主人特朗普和金正恩互骂”火箭人”和“疯老头”，比并谁的核按钮大颗。

那就是说，”无核家园是先人遗训”的讲法并不准确，事实反而是先人的故智乃藉着旷日持久的谈判来拖延时间，化解国际制裁的压力。美国奥巴马政府时代负责东亚事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）老实不客气指出，北韩金氏三代都有惯用的套路：“先煽动恐惧到高潮，在最高点称『或者我可以消除这痛楚』，然后跟你在一些含糊不清的事上纠缠。”

为了让金正恩顺利前往板门店南韩一侧的”和平之家”与文在寅见面，郑义溶马不停蹄前往美国，传达金正恩尚未公开的口讯，估计是向华盛顿开列对话条件，除了亮出愿意废弃洲际导弹的底牌之外，也许包括释放被北韩扣留的三名美国人。

特朗普似乎对于这样的外交突破颇感乐观，日前表示”真心相信他们是有诚意的”，然而其在Twitter帖文的字里行间却显得颇有保留：“全世界正在密切注视，或许只是虚假希望，但美国已准备好全力以赴，不论朝哪一个方向发展。”虚假希望云云，正好说明金正恩的橄榄枝的信誉保证甚弱，特朗普无法过于天真地以为制裁措施大功告成，令北韩屈服在其围堵策略之下。

怀疑态度尤其明显的是日本首相安倍晋三，他警告说，北韩提议与美国展开无核化会谈，可能只是拖延时间的伎俩，强调必须施加最大压力，促使北韩作出具体行动，以可检验且不可逆的方式放弃核武。

“狼来了”的故事大家知之甚详，金正恩现在讲的是“狼不来了”，一副万事有商量态度，朝鲜半岛和平共处并非不可能。问题是听故事的人不期然翻寻记忆，二○○五年北韩先人承诺，向着可检验且不可逆的无核化目标迈进，承诺言犹在耳，一年后平壤悍然核试。

无论如何，对话永远好过对峙，金正恩与文在寅的两韩谈判仍然值得期待，要是”火箭人”和“疯老头”直接碰面交换意见，更加是举世瞩目的超级重头戏。在和平方案真正落实之前，“狼不来了”的故事姑妄听之就是了。（完）

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