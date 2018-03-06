香港二手住宅成交比例渐回升 反映市况相对健康--戴德梁行

路透香港3月6日 - 国际房地产服务商—戴德梁行周二称，今年首两个月香港住宅市场二手成交比例回升至八成以上，比去年平均约七成的比例有所回升，反映市场相对健康，因此维持对今年上半年一般住宅楼价上升至少一成，及豪宅上升10-15%的预测。

戴德梁行大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，今年以来香港住宅楼市的发展比预期还要好，因为一般而言，1-2月份会受农历新年影响成交较低，但今年首两个月的成交情况则令人鼓舞。而二手成交比例亦有所回升。

“之前我们担心一手成交比例会愈来愈高，因市场购买力涌向一手市场，但现时二手市场成交比例回升至八成以上，市场相对健康。”他说。

香港土地注册处月初发表的数字显示，今年2月送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数为三个月以来最多，按月回升4%，结束此前连续两个月下跌；按年增幅达34.4%。

受政府的多项楼市调控措施，包括要求较高的首付、提高买卖物业印花税等”辣招”压抑需求，令购置物业成本及门槛提高。发展商透过提供印花税补贴等措施吸引买家，令购买力转投一手市场。由于二手市场存量远多于每年的新供应，因此二手成交冷却令市场流转更慢，情况并不健康。

在供应方面，此前政府预计今年全年潜在土地供应可供兴建约2.55万个住宅单位。戴德梁行亚太区估价及顾问服务部主管赵锦权表示，当中大部分的土地仍在规划中，要释放土地并出售可能是数年后的事，故短期而言看不到政府能有大量的土地供应推出。

在中期方面，他指仍要看政府土地供应专责小组的觅地进展，例如利用货柜码头土地或新界棕地建屋，他认为理论上政府利用棕地建屋的话，进展可以较快。以现时新界约1,300公顷土地可供发展，以三倍地积比率建屋的话，可提供超过60万个住宅单位。相对政府估计未来五年私人住宅单位的落成量每年平均约为2.08万个，是相当庞大的潜在土地来源。（完）