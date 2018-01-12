香港市民对楼价预期呈明显分歧 75%认为现在非置业时机--中大调查

路透香港1月12日 - 香港中文大学周五发表的一项调查显示，预期未来一年住宅楼价会上升、下跌或者变化不大的市民同样接近三成，说明市民对楼价发展的预期，呈现明显分歧。另一方面，调查也发现近75%受访市民认为现在不是买楼的合适时机。

中大香港亚太研究所最近进行了一项电话调查，了解市民对香港住宅楼价走势的预期，以及过去10年不断攀升的楼价对普通市民生活的影响。接近九成受访市民认为现时香港住宅楼价水平“过高”，认为“合适”的市民只有4.2%。近七成半（74.2%）市民认为现在不是买楼的合适时机，仅6.9%市民持相反看法。

调查结果指，对未来一年楼价持“上升”、“下跌”或“差不多”预期的市民，分别有29.2%，27.8%和29.3%。三个数字相近，显示市民对未来一年楼价的预期有显着分歧。

调查并询问高楼价对生活的具体影响，近九成（89.3%）租住单位市民完全没有感觉高楼价带来财富增加，而超过五成（52.9%）的自置单位市民也有相同感觉。有32.3%居住在自置单位的市民感觉财富“有一些”增加的，但租住单位市民有相同感觉的只有约一成。

另一方面，在楼价上升的情况下，约八成三租住单位市民完全没有可以“放胆消费”的感觉，约六成六自置单位市民亦是如此，但自置单位市民感到可以“有些放胆消费”的比率，则约有两成四。此外，约三成二租住单位市民感到在楼价上升下生活负担“有一些”加重，而超过四成的自置单位市民则完全没有感觉生活负担加重。约三成四的租住单位市民感到有些需要减少日常开支，而近六成的自置单位市民则完全没有感到要减少日常开支。

调查指出，以上的调查结果说明，高楼价并没让大多数市民感受到相应的财富增加，虽然较多自置单位市民的生活负担没有加重，但亦有较多租住单位市民一定程度上感受到生活负担加重，甚至需要减少日常开支。

调查还针对不同时间入市的自置单位市民，以了解其供楼负担的状况。结果显示，近96%在近五年内购入现住单位的市民以及七成半在五年或以上至10年以内购入现住单位的市民尚“未供完”按揭，10年或以前购入现住单位的市民，“未供完”的比率则仅占24.4%。结果说明近10年高楼价和低息环境下，相比10年前入市的市民，较多在近10年内入市的市民未完成供款。

此外，逾71%在五年内购入现住单位的市民，感觉供楼负担“非常重”或“有些重”，五年或以上至十年以内购入，以及十年或以前购入者，表示了相同感觉的比率，则为近66%及50%。结果说明愈近入市者，愈多感觉供楼负担重。

香港住宅楼价自2009年起已连续九年上升，市场人士预期今年楼价有望再涨5-10%，令楼价此番升势持续长达10年。

是次调查在2017年12月15日至21日晚上进行，共成功访问了706位18岁或以上的香港市民。（完）