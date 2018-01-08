香港城市大学调查显示港人置业信心跌至有纪录以来新低

路透香港1月8日 - 香港城市大学管理科学系统计谘询中心周一发布的调查显示，2017年第四季两岸及港澳消费者信心指数，除香港较上一季微跌外，其余三地均微升。其中，香港消费者对购买房屋的信心更跌至调查展开以来的纪录新低。

去年第四季香港消费者整体信心指数为86.8分，较上季度下跌3分。

在消费者信心指数涵盖的六大范畴中，香港消费者的最大担忧仍在于购买房屋，在各单项指数之中，购买房屋的信心指数最低，只录得36.8分（以200分为满分），较上一季度大幅下跌16%，更跌至调查自2009年展开以来的最低水平。

香港住宅楼价已连续13个月破顶，政府已公布的去年1-11月楼价指数累积升幅达12.9%；加上政府的楼市辣招收紧按揭及压力测试等，令市民置业的难度增加。

在经济发展方面，信心指数录得106.8分，较上一季度微升2%，是唯一录得上升的指数。投资股票的信心指数录得90.5分，较上一季减少5.4%。就业状况信心指数是108.4分，较上一季微跌0.9%。物价方面的信心指数录得67.8分，较上一季度下跌3.1%，反映市民对投资股票、就业及物价方面的信心均较上季度差。

城大管理科学系副系主任及副教授、统计谘询中心主任曹国辉表示，香港人口老化问题日趋严重，55岁或以上人士占香港整体人口约三成，因此退休保障的完善程度，对消费者信心有一定影响。

结果显示，受访者对退休保障的满意度只有45.7分（200分为满分），反映市民认为香港现有的退休保障十分不足。受访者主要的退休保障来源分别为个人储蓄（35.6%）、子女供养（21.1%）及生果金等津贴（11.5%）。

将两岸及港澳的2017年第四季度消费者信心互相比较，中国内地的信心最高（105.1分），随后是澳门（88.1分）、台湾（87.5分）及香港（86.8分）。其中只有香港录得下跌（按季跌3分），而中国内地、澳门及台湾按季则分别上升1.2分、0.1分及4分。

两岸及港澳消费者信心指数首次在2009年第一季面世，此后每季度公布一次，消费者信心指数最高分为200分，表示受访者“信心饱满”；最低分为0分，表示受访者“全无信心”。指数低于100分表示受访者“信心不足”；高于100分表示“颇有信心”。

调查由分别位于四地的五所大学联合进行，城大负责研究香港地区的消费者信心。香港地区2017年第四季的消费者信心调查从2017年12月12日至2018年1月3日进行，受访者是1,005名年满18岁且常住于本地的香港居民。（完）