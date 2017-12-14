香港低息环境料持续 农历年后楼市可能出现小阳春--中原地产

路透香港12月14日 - 美国联邦储备委员会（美联储/FED）一如市场预期加息25基点，但香港主要银行继续未有跟随上调最优惠利率（P）。中原地产亚太区副主席陈永杰周四预期，在市场资金仍然充裕、本地刚性需求强劲及经济向好的推动下，明年首季二手楼价指数将上升3-5%，而农历年后楼市可能出现小阳春。

陈永杰在新闻发布会上称，美国自2015年底以来已加息五次，香港银行虽然没有跟随加息，但事实上楼价曾于2016年下调达一成，及后英国宣布脱欧成为市场转捩点，资金涌入带动楼市回升。

“香港已身处加息周期，反而楼价表现很强劲。明年首季将继续受资金充裕影响，刚性需求强劲，银行存款总额高达12万亿港元，加上中港经济向好，没有条件看到楼价会有大调整。”他说。

中原按揭经纪董事总经理王美凤表示，美国加息幅度及会后声明符合市场期望，对市场是正面的消息。

她预期，明年香港金管局有机会再次增发外汇基金票据抽走资金，倘一个月银行同业拆息（HIBOR）升至1.5%水平，银行上调最优惠利率的压力将会增加，料明年全年P有机会上调0.5-0.75%，但即使如此，按揭平均利率也只升至2.5%左右，远低于过去20年平均的3.63%，香港仍算处于低息环境。（完）