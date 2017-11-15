信置为首财团以近173亿港元夺香港长沙湾住宅地 成新“地王”（更新版）

路透香港11月15日 - 时隔近10个月，香港再有新住宅“地王”诞生。一幅位于九龙长沙湾的住宅土地，由多家包括香港及内地发展商组成的财团，以172.88亿港元中标，接近市场预期上限。市场人士表示，成交价仍算合理，料对同区后市有正面作用。

地政总署的新闻稿称，该幅位于九龙长沙湾兴华街西对出住宅用地（新九龙内地段第6549号）的住宅土地，以172.88亿港元批出予信和置业(0083.HK)、中资开发商--世茂房地产(0813.HK)、会德丰(0020.HK)旗下会德丰地产、嘉华国际(0173.HK)及爪哇控股(0251.HK)合组财团。

该幅土地上周五（10日）截标，共接获11份标书。该土地临海享有全海景，毗邻港铁南昌站。新鸿基地产(0016.HK)此前以以远高市场预期的50.6亿港元中标毗邻的酒店用地，公司这次亦有入标竞投，惟不敌信置等。

信和集团副主席黄永光表示，很高兴与伙伴投得珍罕临海用地，并计划兴建优质住宅项目。

但信置在电邮回覆中没有透露各家公司在项目的持股比例，以及总投资额等资料。

多家大型本地发展商如新地、长实集团(1113.HK)、新世界发展(0017.HK)、恒基地产(0012.HK)，以及中资的中国海外(0688.HK)、龙光地产(3380.HK)等都有独资入标竞争，但最后由“人多势众”的信和等财团夺得。

兴华街西新“地王”的成交价，打破了今年2月由龙光地产与合景泰富(1813.HK)共组财团以168.56亿港元投得港岛南区鸭脷洲住宅土地的历来最高价住宅土地的纪录。

该住宅用地土地面积208,260平方尺，最高可建总楼面为987,804平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价17,501港元。

四名测量师此前对该土地的估值介乎138-178亿港元。

中原地产测量师黎坚辉表示，这幅土地早前入标反应不过不失，现以市场估计上限尺价批出，仍属合理水平，未达尺价逾2万港元的疯狂水平。该住宅地发展规模较大，涉及银码亦大，现获发展商合组财团投得，可有效分担投资风险，组合亦新鲜。

他预计该幅住宅地有机会作分期发展，计及建筑成本及利润等，料日后项目每尺实用面积售价可达2.5-2.8万港元，相信新地王亦会对同区后市有正面影响。（完）