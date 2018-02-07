第四季内地买家占香港一手豪宅成交额比例创五年新高--中原地产

路透香港2月7日 - 中原地产周三发表的数据显示，去年第四季内地买家占香港一手豪宅的成交金额比例升至五年的季度新高，达33.4%，显示豪宅市道向好，吸引内地买家入市。

中原地产表示，去年第四季已知内地个人买家占一手豪宅成交金额比重33.4%，占成交宗数比例则为28.9%；按季分别上升1.9及5.5个百分点。

二手豪宅市场方面，已知内地个人买家占金额比例17.4%，占宗数比例14.6%；分别按季下降0.1及上升0.5个百分点。中原地产研究部高级联席董事黄良昇指，二手豪宅市况平静，内地买家占比例平稳。

一、二手豪宅市场合计，内地个人买家占金额比例26.2%，占宗数比例21.8%；按季分别上升0.5及2.0个百分点。

中原地产表示，去年较受内地买家欢迎的二手豪宅楼盘为贝沙湾（34宗，成交额14.76亿港元）、凯旋门（15宗，成交额5.54亿港元）、君临天下（12宗，成交额4.25亿港元）及宝翠园（17宗，成交额3.33亿港元）。

2017年全年香港楼价累计升幅14.8%，为五年来最大，其中以面积大小划分，D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）全年楼价升11.2%，落后中小型单位同期近15%的涨幅。分析师预期，豪宅今年表现可追落后，升幅将会跑赢中小型住宅楼价。（完）