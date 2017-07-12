香港第三季住宅楼价料轻微回调3-5% 年末重拾升轨--高力国际

路透香港7月12日 - 商业地产服务商--高力国际周三预期，香港住宅楼价在第三季或有机会回调3-5%，但料第四季楼价将重拾升轨，全年楼价估计仍有一成升幅。

高力国际亚洲估价及谘询服务部副常务董事张翘楚在发布会上称，因发展商上半年推出较多新盘，消耗了市场部分购买力，加上金管局进一步收紧按揭等措施影响下，第三季楼价或会有机会略为回调。

＂第三季楼价可能轻微回调3-5%，（有兴趣买家）要好好把握这个窗口期。＂他解释，因目前市场资金仍然活跃，所以料楼价略回调后购买力恢复后，第四季楼价能重新振作。

差饷物业估价署上月底发表临时数字显示，5月份全港私人住宅楼价指数连涨14个月，且连续第七个月创出新高；1-5月楼价累积升幅达8.4%。在交投方面，上半年住宅买卖合约宗数累计32,113份，比去年同期的19,921份多61.2%。

张翘楚表示，目前一般住宅楼价仍跑赢豪宅楼价，惟两者仍处安全区域。至于住宅租金升幅也落后楼价涨幅，因租金与通胀及市民收入挂钩，而楼价升幅则反映市民的累积财富可观。

上届政府及本届新政府均以增加土地供应为施政重点，张翘楚表示，若政府维持每年约2万个住宅单位的土地供应，则未来新增供应的压力不太，因2003-07年间土地供应大幅萎缩，要填补这个缺口并不容易。（完）