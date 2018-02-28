香港政府称决心解决土地不足 未来五年续增住宅及商业用地（更新版）

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路透香港2月28日 - 香港政府卖地收入远超预期虽然为库房来可观的收入，但这亦反映土地及房屋供应不足的深层问题。财政司司长陈茂波周三发表2018/19年度财政预算案时表示，土地不足将制约未来发展，政府必须下大决心积极解决。

陈茂波表示，过去数年政府透过检讨土地用途物色到超过210幅具短中期房屋发展潜力的土地，合共可提供逾31万个单位，当中约七成为公营房屋。但这些土地大部分仍有待完成可行性研究及所需程序，才能用作建屋。

实际供应方面，政府初步估计未来五年私人住宅单位落成量每年平均约2.08万个，比过去五年增加约五成。至于2018/19财政年度，计及从上一财年滚存下来的15幅用地，共有27幅住宅用地，可供兴建约1.52万个单位；连同铁路物业发展、市区重建局、私人发展和重建项目，预计全年的潜在土地供应可供兴建约2.55万个单位。

戴德梁行大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，未来五年私人住宅供应增加，对市场来说是一个正面的讯息，代表供应有望纾缓，但这只是由不合理地低的水平回升。

他指出，回顾1990年代楼市起飞、市场健康发展期间，每年平均有2.69万个私人住宅供应，市场仍能消化，因此本轮的供应增加，将不致于做成供应过多令市场受压的情况。

除住宅土地，香港在商业用地方面也面对供应不足的情况。陈茂波指，除了重置九龙东的观塘和九龙湾两区的现有政府设施，释放约56万平方米商业/写字楼楼面面积，未来几年预计也可陆续推出位于启德发展区、广深港高速铁路香港段总站上盖、中环新海滨、加路连山道、金钟廊及洗衣街等多幅商业用地，合共可提供约110万平方米楼面面积。其中2018/19年度卖地计划会包括四幅商业/酒店用地，可提供约53万平方米楼面面积。

皇家特许测量学会香港区理事会主席刘健民表示，乐见政府增加未来房屋供应、积极探讨增加土地供应的可行性。在商贸用地供应方面，现时仍主要集中东九龙一带，其他地区的工贸及写字楼用地仍然缺乏。该会建议政府应继续释放土地，制定土地储备表及进行公众谘询，让公众及业界参与寻觅工贸及商贸地的可能性。

2017/18年度政府的地价收入较原来预算高626亿港元，达1,636亿港元，主要因年内政府推出多幅市区商业和住宅用地，当中不乏以高价成交，以及与发展商达成协议的换地个案收入急升有关。此外，因物业和股票市场交投炽热，期内印花税收入亦较预期多397亿港元，达927亿港元。

政府预计，2018/19年度的地价收入仍将达1,210亿港元，印花税收入为1,000亿港元。

香港差饷物业估价署今天发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数按月上升1.27%，连续第15个月创新高。（完）