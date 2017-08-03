中国人寿(海外)因未披露恒盛地产股份交易而遭证监会谴责

路透香港8月3日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，对中国人寿保险（海外）股份有限公司作出公开谴责，因其没有披露恒盛地产股份交易，违反了《公司收购及合并守则》。

证监会的声明指出，2016年5月9日至8月5日期间，国寿（海外）在要约期内，就恒盛地产股份执行了2,139宗交易，以及没有按《收购守则》规则22所规定公开披露该等交易。国寿（海外）于上述时间持有超过5%的恒盛地产已发行股本，因此是恒盛地产的联系人。

国寿（海外）承认没有遵守《收购守则》，并同意接受对其采取的纪律处分行动。该公司正在落实多项补救措施，以确保公司日后会遵循《收购守则》。

证监会称，希望藉此机会提醒香港证券市场的从业员及有意利用香港证券市场的人士，在进行有关收购及合并的事宜时，应根据《收购守则》行事。尤其是，联系人必须根据《收购守则》规则22具报其于要约期内就受要约公司（或如属证券交换要约，则为要约公司）所进行的交易。

国寿（海外）为中国人寿集团于香港的分支，中国人寿集团同时为中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的母公司。（完）

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