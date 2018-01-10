去年香港证券及衍生产品刷多项新纪录 沪深港通交易猛增--港交所

路透香港1月10日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）称，2017年香港证券及衍生产品市场交投畅旺，并创多项新纪录，而沪深港通的成交量亦猛增。

港交所周二晚间刊发市场数据显示，证券市场总市值在去年最后一个交易日录得339,988亿港元，打破2015年5月26日315,499亿港元的纪录。新上市公司数目亦创历史新高，达174家。

衍生产品市场方面，期权总成交量达137,785,021张合约，较2015年全年所创的116,362,151张合约纪录上升18.4%。

此外，沪港通及深港通于年内的成交量显著增加。2017年北向成交总额达22,660亿元人民币，较2016年增加193.9%；南向成交总额达22,590亿港元，较2016年上升170.2%。

以下为证券及衍生产品市场其他主要数据：

截至2017年底，共有2,118家上市公司（主板：1,794家，创业板：324家），总市值较2016年底增加37.9%。

根据国际证券交易所联会数据，香港交易所旗下证券化衍生产品（衍生权证及牛熊证）的成交金额连续11年为全球之冠。本年新上市的牛熊证及衍生权证的数目分别为13,235及7,989只，分别打破2015年及2010的记录。

人民币货币期货--美元兑人民币（香港）（即离岸人民币）期货成交量达732,569张合约，较2016年创下538,594张合约的纪录高出36%。

股票期权成交量达105,839,179张合约，打破2015年创下92,463,479张合约的纪录。

股票期权未平仓合约数目于11月28日达12,502,433张，较2015年5月27日的11,159,128张合约的纪录高出12%。

此外，港交所附属公司伦敦金属交易所（LME）于2017年录得总成交量1.574亿手（相当于12.7万亿美元及35亿吨金属），较2016年上升0.5%。（完）

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