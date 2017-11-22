汇丰私人银行遭香港证监会处以历来最高罚款 因雷曼产品销售缺失

路透香港11月22日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下瑞士私人银行因在销售雷曼产品（票据及杠杆式累算远期投资计划）时涉及系统性缺失，被处以历来最高的4亿港元罚款。

同时，上诉审裁处裁定，汇丰私人银行（瑞士）有限公司就第4类受规管活动（就证券提供意见）以及就第1类受规管活动（证券交易）的注册亦分别遭暂时吊销及局部暂时吊销，为期一年。

据证监会周二晚间的声明，汇丰私人银行的内部程序在2003年1月至2008年12月期间在几个方面出现严重缺陷，包括了解各客户的真正风险状况、确保产品适合各客户以及监督及监察销售过程以侦测及避免风险错配。

上诉审裁处在裁定中指，证监会的调查结果正确，并裁定汇丰私人银行在推广及销售衍生工具产品时犯有严重的系统性缺失，未能达到证监会《操守准则》及附属指引所订明的标准。

上诉审裁处又指，汇丰私人银行所犯缺失的影响“广泛”，为多名客户带来不必要的亏损风险，并实际上令多名客户蒙受大额损失。

根据证监会的调查，2008年夏天，金融危机逐渐响起警号，汇丰私人银行得知雷曼兄弟的财务状况及信贷质素转趋恶化，并大幅调低了其对雷曼兄弟的风险承担。然而，汇丰私人银行却继续向其客户销售雷曼票据，直至2008年9月3日（即雷曼兄弟倒闭前两周）才停止；而在销售过程中，该行并无向其客户披露雷曼票据乃由雷曼兄弟发行，亦没有警告客户雷曼票据的信贷风险正不断增加。

有逾80%的未到期雷曼票据交易在客户风险承受能力与汇丰私人银行对相关雷曼票据编配的风险评级之间出现了错配，即被归类为具“低级”或“中级”风险承受能力的客户购买了获该行评为最高风险的雷曼票据。汇丰私人银行没有就进行该等风险错配交易的理据备存充分或适当纪录。

汇丰私人银行在2003年1月至2008年12月向客户分销杠杆式累算远期投资计划（FA）时，即使其内部已将FA评为最高风险，但却没有实施充足的系统及监控措施，以防止客户过度投资于FA，和确保客户有充足财政资源承担因进行FA交易而招致的风险。（完）

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